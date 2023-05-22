По данным Вячеслава Гладкова, большинство жителей Грайворонского района покинули свои населенные пункты.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков отметил, что множество жителей Грайворонского района решили покинуть свои родные населенные пункты. Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА "Новости".

"Завершаем подомовой обход сейчас приграничных сел и самого Грайворона. Большая часть населения покинула территорию. У кого нет возможности — помогаем на своем транспорте, у кого есть возможность — оставляет на личном транспорте", — заявил он.

В своем заявлении губернатор выразил озабоченность в связи с этой ситуацией и отметил, что массовое выселение жителей Грайворонского района является серьезным вызовом для региона.

Напомним, Вячеслав Гладков назвал ситуацию в Грайворонском округе региона "крайне напряженной". По его данным, в результате диверсии ранены восемь человек.

Также по словам Андрея Юсова, граждане РФ проводят операцию по защите гражданского населения Украины. В частности, они пытаются создать "полосу безопасности", чтобы защитить гражданских украинцев. В РФ официально заявляют о том, что на территорию Грайворонского округа зашла "ДРГ" ВСУ.

Ранее в легионе "Свобода России" заявили, что намерены освободить Российскую Федерацию от путинского режима и прекратить преступную войну.

Также бойцы "Русского добровольческого корпуса" передали поздравление Путину с Белгородщины.