В Севастополе прогремели мощные взрывы: оккупанты говорят о "тренировке" флота РФ

Местные СМИ сообщают о неизвестном громком звуке неизвестного происхождения. Пока российские власти молчат, "губернатор" Севастополя убеждает людей, что в городе идут учения и все "спокойно".

В понедельник, 22 мая, вечером около 19:50 во временно оккупированном Севастополе были слышны звуки взрывов неизвестного происхождения. Об этом сообщает один из проектов "Радио.Свобода" telegram-канал "Крым.реалии".

"В Севастополе слышны громкие взрывы, местные телеграм-каналы сообщают о работе ПВО РФ", — указано в сообщении.

При этом никто из представителей российской власти или военных ситуацию в Крыму пока не комментировал.

Что говорит о взрывах местный "губернатор"

На канале главы оккупационной администрации Севастополя Михаила Развожаева появилась информация, что громкие взрывы в городе связаны с тем, что на Северном молу Черноморский флот РФ проводил тренировки расчетов ППДО, включающие в себя проведение учебных стрельб.

"В городе все спокойно", — отметил Развожаев.

Фото: Telegram

Взрывы в Севастополе

За период с весны 2023 года взрывы на территории временно оккупированного Севастополя становятся все чаще. 2 мая в оккупированном городе услышали по меньшей мере четыре взрыва. По словам авторов контента в соцсетях, громкий звук раздавался со стороны центра.

18 мая, жители Севастополя услышали 14 неизвестных громких звуков, похожих на взрывы беспилотных летательных аппаратов, однако глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев утверждал, что в городе ничего не происходит.