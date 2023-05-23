Рейды РДК под Белгородом потрясли информпространство РФ, — аналитики

Высказывались мнения, что рейды легионов "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" были призваны посеять панику в РФ перед ожидаемым контрнаступлением ВСУ. По мнению некоторых "военкоров", это подчеркивает слабость укреплений в районе границы.

После рейда "Свободы России" и "Русского добровольческого корпуса" в Белгородской области 22 мая в российском медиапространстве наблюдалась паника, несогласованность, высказывались противоречивые мнения — в общем, все то, что, как правило, сопровождает серьезные информационные потрясения. Об этом говорится в сводке "Института изучения войны" от 23 мая.

"Некоторые провоенные блоггеры обратили внимание на то, что РДК и ЛСР состоят в основном из россиян, назвали их предателями России, обвинив в работе на ГУР, к слову, безосновательно", — отмечается в сводке.

Ряд так называемых военкоров допустили, что это была целенаправленная информационная операция, чтобы отвлечь внимание от возможного захвата Бахмута российскими войсками и посеять панику в российском информационном пространстве перед ожидаемым контрнаступлением ВСУ.

Экс-главарь пророссийских боевиков Игорь Стрелков-Гиркин высказался о том, что подобные пограничные рейды могут быть элементов более широкой стратегии контрнаступления Украины.

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в этой связи обвинил правительство РФ и его бюрократию в содействии атаки. Он раскритиковал Минобороны РФ за то, что то неспособно укрепить пограничную территорию и защитить РФ.

Геолоцированные кадры, опубликованные 22 мая, подтвердили, что РДК прошли пограничный пост возле населенного пункта Козинка, а затем пересекли границу с, как минимум" одним танком.

Допущение, что силам "РДК" удалось пройти оборонную линию, которая проходит в двух км от Горы-Подола, подчеркивает слабость таких укреплений, по меньшей мере, когда они не укомплектованы хорошо подготовленными регулярными силами.

Это событие застало врасплох российских комментаторов, — подвели итог аналитики ISW.

Напомним, что в США заявили, что раз уж Россия начала войну против Украины, то у Киева есть право решать, как и где проводить свои военные операции.

В сводке ISW также сообщалось, что итог битвы за Бахмут будет ясен только после контрнаступления ВСУ.