"Это настоящий ад": исход битвы за Бахмут станет ясен только после контрнаступления ВСУ, — WSJ

По словам журналистов, решение командования цепляться за Бахмут, сражаясь за каждую улицу, позволило сковать российские силы и предотвратить наступление оккупантов на других направлениях.

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Несмотря на то, что российские оккупанты контролируют большую часть Бахмута, это сомнительная победа. Более того, настоящий исход девятимесячной битвы за город будут ясны только после контрнаступления ВСУ. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

Майкл Кофман, директор отдела исследований России в Центре военно-морского анализа заявил, что о результатах битвы за Бахмут еще рано судить.

Как рассказал неназванный украинский военный, решение командования цепляться за Бахмут, сражаясь за каждую улицу, позволило сковать российские силы и предотвратить наступление оккупантов на других направлениях. Однако битва очень тяжелая.

"Это настоящий ад. Я никогда не видел ничего подобного на этой войне", — сказал он.

Издание пишет, что Украина использовала очень много сил, чтобы защитить Бахмут. Большие потери понесли обе стороны конфликта. Однако украинское командование не задействовало те силы, которые готовятся для контрнаступления.

А вот ЧВК "Вагнер", которая и принимала участие в большинстве боев за город, понесла колоссальные потери и сильно ослабла.

"Самое главное, чего добилась Украина (в Бахмуте, — ред.), — это то, что нам удалось измотать русских", — сказал Николай Белесков, научный сотрудник киевского Национального института стратегических исследований.

Как рассказал один из украинских командиров в Бахмуте, россияне продолжали наступать, ровняя с землей каждое здание.

"Они продолжали давить, а мы продолжали их уничтожать", — сказал он.

Напомним, что 22 мая бойцы ССО ВСУ показали уничтоженный Бахмут. В командовании ССО заверили, что спецназовцы и дальше выполняют задачи в городе, который остается самой горячей точкой не только на Донбассе, но и на всей линии фронта.

Также сообщалось, что в ВСУ заявили, что ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении. Сергей Череватый заявил, что Евгений Пригожин рассматривает любую возможность покинуть город Бахмут в знак достижения значимой военной победы.