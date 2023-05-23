"Це справжнє пекло": результат битви за Бахмут стане зрозумілим тільки після контрнаступу ЗСУ, — WSJ

За словами журналістів, рішення командування чіплятися за Бахмут, борючись за кожну вулицю, дозволило скувати російські сили та запобігти наступу окупантів на інших напрямках.

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Попри те, що російські окупанти контролюють більшу частину Бахмута, це є сумнівною перемогою. Щобільше, справжній результат дев'ятимісячної битви за місто буде зрозумілим лише після контрнаступу ЗСУ. Про це пише видання Wall Street Journal.

Майкл Кофман, директор відділу досліджень Росії в Центрі військово-морського аналізу, заявив, що про результати битви за Бахмут ще рано судити.

Як розповів неназваний український військовий, рішення командування чіплятися за Бахмут, борючись за кожну вулицю, дозволило скувати російські сили та запобігти наступу окупантів на інших напрямках. Проте битва дуже тяжка.

"Це справжнє пекло. Я ніколи не бачив нічого подібного на цій війні", — сказав він.

Видання пише, що Україна використала дуже багато сил, щоб захистити Бахмут. Великі втрати зазнали обидві сторони конфлікту. Проте українське командування не задіяло тих сил, які готуються для контрнаступу.

А ось ПВК "Вагнер", яка й брала участь у більшості боїв за місто, зазнала колосальних втрат і сильно ослабла.

"Найголовніше, чого добилася Україна (в Бахмуті, — ред.), — це те, що нам вдалося вимотати росіян", — сказав Микола Бєлєсков, науковий співробітник київського Національного інституту стратегічних досліджень.

Як розповів один з українських командирів у Бахмуті, росіяни продовжували наступати, рівняючи із землею кожну будівлю.

"Вони продовжували тиснути, а ми продовжували їх знищувати", — сказав він.

Нагадаємо, що 22 травня бійці ССО ЗСУ показали знищений Бахмут. У командуванні ССО запевнили, що спецназівці й надалі виконують завдання у місті, яке залишається найгарячішою точкою не лише на Донбасі, а й на всій лінії фронту.

Також повідомлялося, що у ЗСУ заявили, що ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку. Сергій Черуватий заявив, що Євген Пригожин розглядає будь-яку можливість залишити місто Бахмут на знак досягнення значущої воєнної перемоги.