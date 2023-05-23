После ухода ЧВК "Вагнер" в Бахмут придут неопытные солдаты ВС РФ, — ISW

По оценкам аналитиков, положение, в котором находятся российские войска в Бахмуте, особенно уязвимо из-за того, что наступление в этом районе, вероятно, завершилось. У ВСУ есть возможность начать свои контратаки на ослабленных флангах города.

Чрезмерное внимание в России к тому, кому же должны достаться лавры после возможного захвата Бахмута, отвлекает от опасного положения российских сил в том же Бахмуте и на прилегающей территории. Вместе с тем это подчеркивает влияние руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в информационном пространстве. Об этом сообщает "Институт исследования войны" в сводке за 21 мая.

Положение, в котором находятся российские войска в Бахмуте особенно уязвимо из-за того, что наступление в этом районе, вероятно, завершились, что дает украинским силам возможность начать уже свои контратаки на ослабленных флангах Бахмута, отмечают военные исследователи.

Уход ЧВК "Вагнера" с линии соприкосновения, вероятно, приведет к тому, что Минобороны РФ будет комплектовать оборонительные рубежи плохо подготовленными и снабженными регулярными частями, такими, которые отступали с позиций под давлением украинских контратак в мае.

Вместе с тем российское информационное пространство по большей части игнорирует такие соображения.

В частности, бывший главарь пророссийских боевиков Игорь Стрелков-Гиркин считает, что чрезмерное внимание россиян к захвату Бахмута было "стратегической ошибкой", которая привела к "ненужной пирровой победе".

Гиркин критикует Пригожина, Шойгу и руководителя российского Генштаба Валерия Герасимова за затягивание усилий по взятию Бахмута. Он также отмечает и то, что отвлекается внимание от подготовки оборонительных построений перед анонсированным контрнаступлением ВСУ.

Район Бахмута — один из основных, в котором российские войска сконцентрировали текущую активность. В сводке Генштаба ВСУ за 23 мая говорится, что на Бахмутском направлении вражеские войска продолжают наступательные действия, бои за Бахмут продолжаются. Окрестные населенные пункты подвергались авианалетам за минувшие сутки.

Напомним, что, по оценкам ISW, рейды РДК под Белгородом потрясли российское информпространство.

В США же заявили, что если РФ инициировала войну против Украины, тогда у Киева есть право решать, где и когда проводить свои военные операции.