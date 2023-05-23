В Белгородской области идут бои: власти просят людей не возвращаться домой

Губернатор региона Вячеслав Гладков призывает ждать окончания "контртеррористической операции". Гражданских отвозят в пункты временного размещения Старого Оскола, Яковлевского округа и Ивнянского района.

Министерство обороны России и силовые структуры "зачищают" Грайворонский район Белгородской области. Об этом сказал 23 мая в видеообращении губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Возвращаться пока в свои дома, я сейчас обращаюсь к жителям Грайворонского района, которые временно покинули их, не стоит. Мы сразу сообщим, я сообщу в соцсетях. Главы местного самоуправления доведут информацию, когда будет безопасно", — объяснил он ситуацию.

По словам Гладкова, 22 мая во время эвакуации в пункты временного размещения Старого Оскола, Яковлевского округа и Ивнянского района скончалась женщина 1941 года рождения.

"Беда, жалко людей. Причины сейчас устанавливаются. Ехала в автобусе вместе с сыном и невесткой. В населенных пунктах, куда зашел противник, есть двое раненых мирных жителей. Силовики пока до них не дошли", — добавил Гладков.

Губернатор надеется, что их максимально быстро доставят в больницу. Погибших среди мирного населения нет, нужно ждать завершения "контртеррористической операции", которую объявили вчера, заключил чиновник.

Напомним, что в США 22 мая подтвердили право Украины проводить военные операции на ее усмотрение. Россия стала агрессором в полномасштабной войне, говорил спикер Госдепа Мэттью Миллер.

Бойцам "Русского добровольческого корпуса" 22 мая удалось угнать бронетехнику в ходе рейда в Белгородской области. Они получили БТР от местного управления ФСБ.

Российские военные из-за наступления партизан начали быстро эвакуировать объект "Белгород-22", где хранятся ядерные боеприпасы, говорили в украинской военной разведке.