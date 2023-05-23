"Жертва нападения": РФ использует бои под Белгородом в свою пользу, — разведка Британии (фото)

По данным Минобороны Великобритании, кроме стрельбы из стрелкового оружия, рядом с местами, где произошли инциденты, были обстрелы непрямой наводкой и с помощью БПЛА. Эти события могут помочь укрепить кремлевский нарратив о том, что Россия — жертва нападения, предупреждают в британской разведке.

Российские силы безопасности, вероятно, противостояли партизанами по меньшей мере в трех местах в районе Белгородской области. Об этом сообщает британская военная разведка в Twitter.

"Наиболее заметный инцидент произошел недалеко от города Грайворон. Помимо перестрелок из стрелкового оружия, рядом с местами, где произошли инциденты, были обстрелы с дронов или непрямой наводкой", — говорится в сообщении.

Из нескольких населенных пунктов были эвакуированы местные жители, а в районы партизанской активности дислоцированы дополнительные силы. Личности участников инцидентов не установлены, но ответственность за них взяли на себя группы, выступающие против режима российского президента Владимира Путина.

Отчет британской разведки за 22 мая

По оценкам британского Минобороны, РФ сталкивается со все более серьезной и многоуровневой угрозой безопасности приграничных районах: потери боевых самолетов, взрывы самодельной взрывчатки на железных дорогах и теперь уже прямые партизанские действия.

Как бы то ни было, эти события могут помочь укрепить кремлевский нарратив о том, что Россия — жертва нападения.

Напомним, что рейды РДК в Белгородской области потрясли информационное пространство РФ. Некоторые комментаторы отметили, что РДК и ЛСР преимущественно состоят из граждан РФ, назвали их предателями России, и безосновательно обвинили в работе на ГУР.

Также сообщалось, что на смену ЧВК "Вагнер" в Бахмут придут солдаты регулярных российских войск, плохо подготовленные и экипированные, что на руку контрнаступлению ВСУ.