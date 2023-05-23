Основа будущего флота США: первый ракетный эсминец класса Arleigh Burke завершил испытания

Главной особенностью корабля является наличие перспективной РЛС AN/SPY-6, которая специально разработана для одновременной работы с крылатыми и баллистическими ракетами. Эта станция мощнее предыдущих РЛС в 30 раз.

Первый ракетный эсминец класса Arleigh Burke, USS Jack H. Lucas, успешно завершил приемочные испытания и вернулся в судостроительное подразделение Huntington Ingalls Industries в штате Вирджиния. Данный эсминец, принадлежащий к серии Flight III, обладает различными конструктивными улучшениями, поэтому корабли класса Arleigh Burke составляют основу надводного флота ВМС США. Об этом говорится в публикации Defence Brief от 23 мая.

В ходе приемочных испытаний корабль и его экипаж провели ряд демонстрационных испытаний, которые рассматривались Советом по инспекции и обследованию ВМС США (INSURV) для подтверждения спецификаций и требований перед поставкой.

Издание пишет, что эсминец USS Jack H. Lucas (DDG 125) от судостроительной компании Ingalls Shipbuilding оснащен широким спектром наступательного и оборонительного вооружения. Конфигурация DDG 125 включает в себя радар противовоздушной и противоракетной обороны AN/SPY-6(V)1 (AMDR), а также боевую систему Aegis Baseline 10. Кроме того, на эсминце модернизированы системы электроснабжения и охлаждения, отмечают обозреватели.

"Будущий эсминец USS Jack H. Lucas, как первый корабль проекта III, предоставит флоту самые современные возможности. Испытания, проводимые на этой неделе, являются важной вехой в демонстрации готовности корабля к сдаче", — прокомментировал событие капитан Сет Миллер.

Что известно об эсминцах класса Arleigh Burke Flight III

Корабли класса Arleigh Burke имеют длину 160 метров, ширину — 20 метров и нормальную осадку в 10 метров, при этом нормальное водоизмещение составляет 9300 тонн. Эсминцы этой серии оснащены парой газотурбинных двигателей General Electric LM2500-30, связанных с двумя гребными винтами. Силовая установка имеет мощность в 100 тысяч л.с — это позволяет развивать скорость до 35 узлов (64 км в час). При средней скорости дальность плавания кораблей составляет 4 000 морских миль.

Но главным нововведением проекта Flight III является перспективная РЛС AN/SPY-6, которая специально разработана для одновременной работы с крылатыми и баллистическими ракетами. Новый радар характеризуется большим динамическим диапазоном, особенно в условиях обширных помех, кроме того, как утверждают американские военные, он мощнее комплекса SPY-1 примерно в 30 раз. Такой результат был достигнут за счет использования новых материалов и технологий при производстве станции.

Еще одной особенностью этой РЛС заключается в возможности пассивной радиолокации — корабль сможет находить цели по собственным сигналам не выдавая себя излучением. Кроме того AN/SPY-6 построена с учетом концепции IAMD (Integrated Air and Missile Defense), поэтому способна работать с системами противовоздушной или противоракетной обороны.

Что касается вооружения, то эсминцы Arleigh Burke оснащены двумя универсальными вертикальными пусковыми установками Mk 41. Также на борту установлены установка Mk 45 с орудием калибра 127 мм, две зенитные 25-мм пушки Mk 38, одна система Phalanx CIWS с орудиями калибра 20 мм. Для борьбы с надводными и воздушными целями установлены крупнокалиберные пулеметы M2HB. Для борьбы с подводными целями установлена пара торпедных аппаратов 323 мм калибра.

В целом эсминцы класса Arleigh Burke выполняют огромное количество операций, начиная от поддержания мирного присутствия и заканчивая обеспечением национальной безопасности, обеспечивая противодействие многочисленным угрозам на море с воздуха и с поверхности, подытожили обозреватели.

Напомним, ВМС США планирует получить новый медицинский корабль класса EMS. Отмечается, что корабль с оригинальной конструкцией будет обладать высокой мобильностью за счет малой осадки, а также будет оснащен всем необходимым для оказания экстренной помощи и спасательных операций в море.