День морской пехоты в Украине: Зеленский приехал на фронт поздравить военных ВСУ (фото)

Сразу после возвращения из зарубежной поездки президент отправился на позиции украинских морских пехотинцев. Главнокомандующий Валерий Залужный поблагодарил военных за профессиональность, стойкость и выносливость.

Президент Украины Владимир Зеленский 23 мая приехал на один из фронтовых участков и поздравил украинских военных с днем морской пехоты. Об этом глава государства написал в Telegram.

"Наши защитники. Фронтовой участок. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с днем морской пехоты ВМС ВСУ. Слава каждому и каждой, кто защищает Украину", — заявил президент.

В каком именно городе или районе побывал президент, не сообщается.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный также поздравил украинских морпехов с их праздником. Военачальник поблагодарил их за профессиональность, стойкость и выносливость.

"Вы мужественно защищаете наше государство от российских оккупантов, выполняя самые сложные задачи на земле, на море и в воздухе", — подчеркнул он.

День морской пехоты в Украине утвердили в 2014 году. До 2017 года его отмечали 16 ноября. Пятый президент Украины Петр Порошенко в 2018 году указом №145/2018 "О Дне морской пехоты Украины" перенес дату празднования на 23 мая.

Напомним, что 21 мая на саммите G7 Зеленский рассказал о выполнении ВСУ важных задач в Бахмуте. По его словам, российские оккупанты не захватили город.

А во время визита на саммит Лиги Арабских государств украинский лидер обвинял глав некоторых арабских стран в том, что они "закрывают глаза" на полномасштабное вторжение России в Украину.