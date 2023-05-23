"Брали" Бахмут пять раз, а Марьинку – шесть: вранье РФ показали в инфографике (фото)

О "полном оцеплении" и "юридическом взятии" Бахмута говорил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. ВС РФ в прошлом году много раз отчитывались о "захвате" Опытного и поселка Пески.

Города Бахмут и Марьинка Донецкой области находятся в эпицентре боевых действий, россияне с начала полномасштабной войны несколько раз "брали" эти населенные пункты. Инфографику составило издание "Слово и дело".

"Фейковые победы… Параллельная реальность российских пропагандистов заставила нас обновить январскую инфографику", – отметили авторы материала.

Пески россияне "завоевали" четыре раза в 2022 году

"Дважды – 13 января и 1 февраля – представители оккупационных властей части Донецкой области говорили, что город якобы взят в оперативное окружение. 4 марта сообщалось, что Бахмут "полностью" оцеплен. 2 апреля Пригожин сообщал, что его наемники "подняли флаг над городской администрацией" и потому Бахмут "юридически взят", — указали аналитики.

О "взятии" Марьинки объявлялось минимум шесть раз: в марте прошлого года, 22 августа, 22 ноября, 11 января, 24 марта и 27 апреля. Столько же ВС РФ отчитывались о "захвате" Опытного – дважды в октябре, три раза в ноябре и 9 января.

Пески россияне "завоевали" четыре раза и три — в течение двух недель августа 2022 года. Рубежное в Луганской области оккупанты "брали" четыре раза. По два раза в Москве рассказывали о "захватах" Угледара, Зайцево, Павловки и Северска.

В январе россияне три дня подряд сообщали о "взятии" Соледара: дважды это делал Пригожин, а после — министерство обороны России.

Напомним, что Минобороны Украины 23 мая заявило о продолжении обороны Бахмута украинскими Силами обороны. ВСУ контролируют юго-западную окраину города в районе "Самолет".

По оценкам аналитика лондонской военной разведывательной фирмы Janes, Россия понесла очень много потерь "ради разбитого щебня".