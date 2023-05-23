Перевооружение Китая: армия закупает дополнительные истребители J-16

Истребители J-16 построены на базе Су-29. Они поступили на вооружение военным, регулярно летающим над Тайванем.

Командование Восточного театра действий Китайской народно-освободительной армии (НОАК) получили партию истребителей J-16. Об этом 22 мая сообщило китайское государственное англоязычное издание Global Times.

Боевые самолеты получили лётчики, выполняющие патрулирование вокруг Тайваня. В издании отмечают, что бригада ВВС уже провела обучение на новых самолетах еще 19 мая. Несколько истребителей поднялись в небо в провинции Цзянсу на севере КНР.

"Новый самолет J-16 имеет лучшую аэродинамическую конфигурацию и лучшие характеристики управления [по сравнению с предыдущими самолетами]", — сказал Чжан Чжэнчен, заместитель начальника штаба бригады, получившей истребители.

В издании отмечают, что предположительно военные пересели на J-16 со старых самолетов J-7 или J-8. Для бригады это "огромный шаг" в плане боевых возможностей. По мнению неназванных экспертов, J-16 является самолетом 4,5 поколения, который по своим возможностям уступает только стелс-истребителю J-20.

Также ввод в эксплуатацию J-16 фиксируется Тайванем. Остров в своих отчетах часто фиксирует самолеты именно этого типа в зоне распознавания ПВО. Это может свидетельствовать о "приличном количестве" J-16 на вооружении Командования Восточного театра, считают журналисты.

Отметим, J-16 – это практически глубокая модернизация самолета Shenyang J-11, а по факту Су-27.

Напомним, 22 мая спутники обнаружили китайский сверхзвуковой БПЛА WZ-8. который отслеживает тайваньские действия.

19 мая СМИ писали, что Штаты планируют экстренно поставить на Тайвань ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin. Вооружение предоставлено бесплатно.