"Ответка" РФ: чего ждать от страны-агрессора после операции в Белгородской области, — эксперт

"Расстрел", "ядерный апокалипсис" — из Кремля уже посыпались угрозы в ответ на прорыв ДРГ в Белгородской области. Фокус спросил у военного эксперта, каких действий страны-агрессора Украине действительно следует ожидать после событий последних дней.

Бойцы легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" (РДК) продолжают вести боевые действия на территории Белгородской области РФ и о своих успехах сообщают в официальных Telegram-каналах. Так, по словам представителей легиона, вчерашние события в очередной раз разрушили миф о сильной России, которая якобы способна обеспечить безопасность своим гражданам. К примеру, в конце февраля стало известно, что строительство оборонительных фортификационных сооружений, получивших название "засечная черта", в Белгородской области в 2022 году обошлось приграничному российскому региону почти в 10 млрд рублей. Кремлевские чиновники хвастались тем, что Белгородщина является лидером по строительству оборонительных сооружений в РФ. Однако когда журналисты спросили у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, почему "зачистка" Белгородской области от ДРГ продолжается уже больше суток, он лишь развел руками. Однако при этом заявил, что все диверсанты — "украинские боевики", даже если это этнические русские.

Высказался по этому поводу и заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, призвав уничтожать диверсантов "как крыс".

"Что касается этих отморозков — я иначе их и назвать не могу — то можно по-разному характеризовать их. Вопрос только в том, что с ними делать. Их надо просто как крыс уничтожать и даже в плен не брать", — заявил Медведев и пригрозил "ядерным апокалипсисом" за прорыв российской границы.

К страшилкам Медведева о "ядерной зиме" украинцы давно привыкли, но массированная ракетная угроза по-прежнему остается реальной. Фокус спросил у генерала-лейтенанта Александра Скипальского, начальника Главного управления разведки Минобороны Украины в 1992-1994 гг. и экс-замглавы СБУ, будет ли жесткая ответная реакция от Кремля на рейд легиона и РДК?

"Россия действует жестоко, но не импульсивно, — комментирует Скипальский. – Безусловно, РФ будет делать все, чтобы уменьшить активность или нейтрализовать деятельность добровольческих военных формирований. Думаю, начнет стягивать силы в Белгородскую область и, возможно, применит прицельные ракетные удары, но по местам дислокации бойцов, сражающихся за свободную Россию".

По словам генерала-лейтенанта, массированного ракетного удара по Украине как ответной реакции на события в Белгородской области быть не должно. Но это все равно что гадать на кофейной гуще, подчеркивает он. В любом случае, воздушную тревогу игнорировать нельзя, добавляет собеседник Фокуса.

Тем временем, Минобороны РФ заявляет о якобы ликвидации 70 "участников ДРГ" и уничтожении 4 боевых БМП и 5 пикапов. Хотя даже в росСМИ появилась новость, что бойцы РДК и легиона "Свобода России" зашли в село Богун-Городок в Белгородской области.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, высмеял реакцию Кремля на ДРГ.

По его словам, спустя 15 месяцев полномасштабной войны в Российской Федерации определились с целями "специальной военной операции" [официальное название войны в РФ], которые населению озвучил Дмитрий Песков.

"Не допустить падения Белгородской области. Очень рефлективно и недальновидно. Предлагаю мыслить на один шаг вперед и начинать новую информационную кампанию "русской победы": "Достигнуто. Вместе и навсегда. #Калуга, #Тула, #Рязань – это #Россия", — с иронией пишет Подоляк.