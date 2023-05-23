"Сохраните свою жизнь": партизаны из движения "Атеш" обратились к российским курсантам

Партизаны заявили, что они осознают риски, связанные с переходом на противоположную сторону во время войны, и готовы компенсировать эти риски через предоставление "бонусов" в криптовалюте.

Партизаны "Атеш" обратился к российским курсантам, призывая их поддержать движение, поскольку только так они смогут обеспечить сохранение жизни и благополучия России. Об этом сообщили в Telegram-канале "Движения Атеш".

Партизаны заявили, что в ближайшее время курсанты будут выпускаться из лицеев, но им предстоит отправиться не в счастливую жизнь, а непосредственно в зону боевых действий в Украине. Они подчеркнули, что единственным способом спастись от этой ситуации является вступление в партизанское движение и саботирование войны всеми доступными способами.

"Атеш" заявил, что если курсанты не хотят развала России, они должны остановить войну любой ценой.

"Вы приносили присягу и клялись защищать свою страну, а не нападать на соседей. У вас как элиты своей страны должно быть понимание, что это не подвиг, это преступление! Эта война может привести к гибели вашей Родины. Как когда-то Афган добил СССР", – сообщили в движении.

Партизаны отметили, что они осознают риски, связанные с переходом на противоположную сторону во время войны, и готовы компенсировать эти риски через предоставление "бонусов" в криптовалюте. Эта поддержка призвана помочь курсантам, которые откажутся воевать на стороне России, создать финансовую подушку безопасности на случай непредвиденных обстоятельств, а также оказать помощь их семьям.

Но платят в "Атеше" не только за вступление в ряды партизан, но и за предоставление полезной информации. Недавно в телеграмм-канале движения появилось сообщение о сборе данных о российских войсках на левом берегу Херсонщины.

"Агенты движения "Атеш" есть во многих подразделениях армии России, Росгвардии, ЧВК "Вагнер", но для успешных операций необходимо как можно больше информации. Нас интересуют сведения о расположении подразделений, количестве, вооружении, маршрутах патрулей и другая имеющаяся информация. Лучше всего прикреплять фото /видео подтверждение", – сообщили партизаны.

Что известно о движении "Атеш"?

"Атеш" — это военное партизанское движение, которое было создано крымскими татарами и украинцами в сентябре 2022 года на оккупированных территориях Украины и внутри Российской Федерации. За время своего существования, участники движения заявляли о проведении нескольких успешных операций по нейтрализации российских военных и техники оккупантов.

Напомним, 12 мая агенты "Атеш" рассказали, что проникли на ключевые фортификационные сооружения захватчиков в оккупированном Крыму. Партизаны заявили, что оценили уровень организации обороны оккупантами и ожидают "украинский курортный сезон" на полуострове.

Ранее, 1 мая, в Центре национального сопротивления предупредили, что агенты ФСБ РФ переодеваются в гражданское и завязывают провокационные разговоры с населением на временно оккупированных территориях с целью выявления нелояльных местных. В ЦНС призывали быть осторожными и не делиться позицией с малознакомыми людьми.