Волынская фирма "экспортировала" комплектующие для субмарин в Россию, – СБУ (фото)

Компания на Волыни производила высокотехнологичные изделия для опорно-поворотных механизмов и отправила в РФ почти 200 тысяч единиц критически важных изделий.

Компанию, реализовавшую в Россию комплектующие для производства подлодок, разоблачили в Волынской области правоохранители. Об этом 23 мая сообщили в пресс-службе СБУ.

Теневая схема продажи технологически продукции оказалась достаточно масштабной. Одна из компаний производит высокотехнологичные изделия для опорно-поворотных механизмов. Ее руководитель был причастен к сделке. Продукция этой организации может использоваться для производства подлодок, поэтому была полезно для оккупантов.

Предатели решили тщательно замаскировать свои действия. Участники преступной схемы задействовали аффилированную фирму на территории одного из европейских государств. Правоохранители отметили, что глава этой фирмы поддерживал контакты и сотрудничал с террористическими организациями "ЛНР" и "ДНР".

Иностранная компания закупала продукцию украинского завода якобы для своих нужд. Впоследствии организация переправляла ее конечным заказчикам, находившимся в РФ.

В общей сложности дельцы нелегально "экспортировали" почти 200 тысяч единиц критически важных изделий. Такое количество продукции направлялось после масштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Сотрудники правоохранительных структур провели обыски в помещениях фигурантов, обнаружили компьютерную технику, документы и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности, деньги. Возбуждено уголовное производство. Руководителю волынского предприятия-производителя планируют сообщить о подозрении.

Напомним, в апреле на Киевщине обнаружили 15 предприятий, работавших в пользу ФСБ. Контролировал структуры бывший регионал Владимир Сивкович. Он курировал "политический офис" из Москвы, куда ему удалось скрыться. Его соратники проводили координацию работы агентурных сетей в прифронтовых районах для взрывной деятельности против нашей страны. Доход от подконтрольных Сивковичу предприятий направляли в поддержку государства-агрессора и коллаборантов.