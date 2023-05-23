Почти 24 тысячи граждан Украины находятся в заложниках РФ, — омбудсмен

По словам Уполномоченного ВР по правам человека, российская сторона затягивает обменные процессы, чтобы негативно настроить родственников военнопленных к Украине как к государству.

Около 24 тысяч гражданских заложников находятся сейчас в России. Об этом во вторник, 23 мая сообщил в своем Telegram-канале Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, ссылаясь на данные Единого реестра пропавших без вести.

Лубинец провел в Днепре встречу с родственниками военнопленных и пропавших без вести людей из воинских частей ВСУ, НГУ, ГНСУ и других формирований из Днепропетровской и Запорожской областей.

Омбудсмен рассказал родным пропавших без вести о коммуникации с Уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, отказе России провести обмен "всех на всех", репатриацию тяжелораненых и возвращение попавших в плен гражданских лиц из Украины.

По словам Лубинца, россияне специально затягивают вопросы об обменных процессах, чтобы негативно настроить родственников военнопленных к Украине как к государству.

Также уполномоченный по правам человека проинформировал родных военнопленных о еще одном способе верификации украинских военных, которые находятся в плену РФ и рассказал про сотрудничество с Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз Минюста.

Напомним,6 мая, состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и РФ, во время которого еще 45 украинских защитников и защитниц вернулись домой.

Также напомним, 19 мая, Украина смогла вернуть домой 14-летнюю девочку, депортированную ранее оккупантами в Россию.