Новый обмен пленными: домой вернулись 45 защитников и защитниц Украины (фото)

Из вернувшихся на родину — 35 рядовых и сержантов, и 10 офицеров. Есть и военный, который уже дважды побывал в плену оккупантов.

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В субботу, 6 мая, состоялась очередной обмен пленными, во время которого еще 45 украинских защитников вернулись домой. Об этом рассказал глава ОП Андрей Ермак в Telegram-канале.

"Мы возвращаем домой 45 наших людей. Это 42 защитника и три защитницы "Азовстали". Все они нацгвардейцы из подразделения, созданного 9 лет назад на азовских берегах", — говорится в сообщении.

Среди вернувшихся на родину: 35 рядовых и сержантов, а также 10 офицеров.

По словам Ермарка, есть те военнопленные, которые заключили браки в период обороны Мариуполя, находясь на территории завода "Азовсталь".

Возвращение домой украинских защитников

Есть воин, уже во второй раз вернувшийся из российского плена. Еще до масштабного вторжения войск РФ в Украину он был в плену в течение 2,5 лет.

Вернувшиеся домой украинские защитники

Его схватили во время Широкинской операции, но после освобождения он сразу же вернулся в свое подразделение и затем повторно оказался в плену после выхода военных с "Азовстали".

Вернувшиеся домой украинские защитники

Сегодня защитник Украины вновь возвращается домой, отметил представитель ОП, который, совместно с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными, продолжает выполнять задание президента Украины Владимир Зеленского и возвращать "всех наших людей".

Напомним, что 26 апреля Украина вернула 44 военнопленных, среди которых были бойцы НГУ, ВСУ и ГПСУ. Более того, были и раненые украинские защитники, которых подвергались пыткам в плену.

Ранее Фокус разбирался в том, где содержат украинских военных в плену у ЧВК "Вагнер" и как обменивают.