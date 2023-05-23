Германия передала новый пакет военной помощи Украине с "мобильным радаром" TRML-4D

Вооруженные силы Украины получили также разведывательные беспилотники Vector, мостоукладочные машины Biber, мобильные системы разминирования, грузовики Zetros и другую технику.

Германия передала новый пакет военной помощи Украине, в который включили одну радиолокационную станцию воздушного наблюдения TRML-4D, грузовики Zetros, беспилотники-разведчики Vector и другую технику. На правительственном сайте Германии 23 мая сообщили подробности.

В списке кроме уникальной радиолокационной станции воздушного наблюдения TRML-4D также есть 46 разведывательных беспилотников Vector, две мостоукладочные машины Biber, мобильные системы разминирования, восемь средств противодронной борьбы и одна система радиоэлектронной разведки. Включены и грузовики с системой сменного кузова с 20 платформами.

Включили немецкие армейцы в военную помощь шесть пограничных автомобилей, два тяжеловоза 8х6, пять седельных тягачей с полуприцепами. Также украинские защитники будут использовать 34 пикапа и восемь грузовиков Zetros.

Характеристики TRML-4D

Радиолокационную станцию воздушного наблюдения TRML-4D разработала компания Telefunken. В настоящее время технику выпускает компания Hensoldt. Последняя модель TRML-4D поставляется с твердотельной антенной с активной фазированной антенной решеткой (AESA), которая не выдвигается и вращается. Максимальная дальность действия – от 40 до 250 км в зависимости от модификации. Фиксация целей происходит на высоте до 40000 м.

Такие системы используются не только в Германии, но и количество стран-операторов ограничено. Также TRML-4D есть у военных из Нидерландов, Литвы, Малайзии, Таиланда и Украины.

В 2018 году на выставке Eurosatory был представлен последний вариант радара. Система обладает повышенными характеристиками по сравнению с предшественниками и способна сопровождать 1500 целей на дальности до 250 км.

Напомним, 14 апреля в Нидерландах сообщили, что передали Украине танки Т-72, Leopard 1, САУ PzH 2000, ЗРК Patriot и корабли. Кроме того, украинские военные получили мосты, полевые кухни, личное снаряжение, такие как одежда, шлемы и бронежилеты, а также товары медицинского назначения.