Минимум оружия уже есть: Буданов спрогнозировал скорейшее контрнаступление ВСУ

По данным Кирилла Буданова, украинские военные нуждаются в дальнейших поставках оружия, чтобы создать значительный запас вооружений и боеприпасов.

Вооруженные силы Украины уже обладают необходимым минимальным вооружением для начала контрнаступления, которое планируется совершить в ближайшем будущем. Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил японскому телеканалу телеканалу NHK.

"У нас уже есть необходимый минимум вооружений. Могу только сказать, что контрнаступление начнется в ближайшее время", – приводит его слова японское общественное телевидение.

Согласно заявлению Буданова, украинским военным до сих пор требуется значительный запас вооружений и боеприпасов, чтобы успешно продолжить операции.

"Нужно больше оружия. Нужны истребители. Надеюсь, что у международного сообщества все готово для помощи Украине", – отметил Буданов.

Напомним, 18 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что российские захватчики отошли до 570 метров с позиций под Бахмутом.

Также 18 мая политик Александр Лукашенко назвал заявления о контрнаступлении ВСУ дезинформацией. По его мнению, наступательных действий со стороны Украины "нет и быть не может".