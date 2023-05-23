События в Белгородской области это дерзкая операция ГУР Минобороны Украины, — The Times

Целью событий в Белгородской области является вызвать хаос, демотивировать врага и отвлечь определенные силы ВС РФ, считают западные журналисты.

Трансграничная операция в Белгородской области России несет признаки очередной дерзкой операции ГУР Минобороны Украины. Об этом сообщает издание The Times.

Как отмечает издание, люди, зашедшие на территорию России, были одеты в украинский камуфляж, имели оружие стандартов НАТО и передвигались на американских "Хаммерах". Также журналисты не считают совпадением обращения главы украинской военной разведки Кирилла Буданова к российским воинам, чтобы они сдавались в плен.

"Кремль не может игнорировать угрозу, которую российские партизанские отряды при поддержке тяжелой артиллерии, бронетехники и боевых машин составляют для северной части границы с Украиной. Путин стоит перед дилеммой: если он не отведет войска обратно в Россию для защиты этих территорий, то покажет своему народу, что царь, которого они считали всемогущим, не может защитить даже границу. Это также сократит оборонные линии на юге именно тогда, когда Украина готовится нанести ответный удар", — пишет издание.

Журналисты предположили, что целью событий в приграничной с Украиной Белгородской области РФ является — вызвать хаос и панику среди населения, демотивировать и одновременно отвлечь врага и заставить его тратить ресурсы.

Напомним, что Минобороны РФ сообщило об уничтожении 70 "диверсантов" и 8 единиц их техники в Белгородской области. В то же время, бойцы "Русского добровольческого корпуса" заявили, что у них нет потерь и техника вся на месте, намекнув, что МО РФ устроило постановку.

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его бойцы не будут участвовать в боях в Белгородской области из-за того, что министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал ему не совать нос в эти дела.