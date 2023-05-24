Под Бахмутом погиб 19-летний военный из Волыни, у него остались жена и дочь

Защитник перестал выходить на связь в городе Часов Яр с 19 апреля, траурный кортеж прибудет в его город Берестечко сегодня. Силы обороны Украины за неделю продвигались до 2 километров в день на Бахмутском направлении, говорили в командовании.

В боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб 19-летний Роман Романюк из Волынской области. Об этом сообщил "Волынской службе новостей" 23 мая глава Берестечковской громады Игорь Грудзевич.

Военного из города Берестечко Луцкого района считали пропавшим без вести. С 19 апреля он перестал не выходить на связь в городе Часов Яр на Бахмутском направлении.

"Родные защитника до последнего надеялись, что он жив, но 23 мая поступило известие о гибели воина. У героя остались жена и маленькая дочь", — отметило издание.

Берестечковская громада сообщила в Facebook, что прибытие траурного кортежа ожидается 24 мая ориентировочно в 14:00.

"Просим жителей громады сформировать живой коридор от ПТУ-27 до Площади Соборности. Почтите память воина, который до последнего вздоха преданно служил Родине", – говорится в сообщении.

Напомним, что газета The Washington Post 23 мая писала о контроле Сил обороны Украины над юго-западными окраинами Бахмута. Город может повторить судьбу Изюма, Лимана, Херсона и других деоккупированных ВСУ населенных пунктов, говорят аналитики.

Спикер Восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый 23 мая говорил о продвижении украинской армии на флангах на Бахмутском направлении. За неделю ВСУ продвигались до 2 километров в сутки.