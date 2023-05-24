"История Бахмута не закончена": россияне в скоро потеряют оккупированные территории, — WP

По словам аналитиков, следующие две-три недели будут иметь решающее значение для претензий россиян на Бахмут. Спецслужбы США считают, что с конца 2022 года на этом направлении погибли примерно 10 тысяч бойцов ЧВК "Вагнер".

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Несмотря на то, что Россия сейчас контролирует большую часть Бахмута, она может потерять все оккупированные территории Украины после начала контрнаступления ВСУ. Об этом пишет издание The Washington Post.

Сообщается, что Силы обороны Украины еще обороняют юго-западные окраины Бахмута. Однако российские пропагандисты уже начали праздновать "победу". Аналитики же считают, что Бахмут потенциально может постичь судьбу Изюма, Лимана, Херсона и других городов, которые смогли деоккупировать ВСУ в 2022 году.

"История Бахмута не закончена. Многие украинские силы все еще находятся на окраинах, и позиция России в Украине сейчас не особенно стабильна", — сказала Дара Массикот, старший научный сотрудник Rand Corp.

Массикот отметила, что следующие две-три недели будут иметь решающее значение для претензий россиян на Бахмут, поскольку РФ выделяет силы для обороны от ожидаемого украинского контрнаступления.

"Россияне точно не знают, где начнется контрнаступление, и, судя по тому, где находится большая часть их сил, они особенно обеспокоены Запорожским направлением и перерезанием сухопутного коридора (в Крым, — ред.)", — сказала Массикот.

Спецслужбы США считают, что с конца 2022 года на Бахмутском направлении погибли примерно 10 тысяч бойцов ЧВК "Вагнер". Большинство из них были заключенными.

Российский военный аналитик Ян Матвеев заявил, что "вагнеровцы" могут уйти из города. Однако неизвестно когда, так как им нужно найти себе замену. Сообщается, что ближайшие к Бахмуту российские регулярные подразделения, вероятно, не в состоянии выполнять ту же роль, что ранее выполняли наемники ЧВК "Вагнер".

По словам журналистов, другим вариантом для Москвы могут быть ее воздушно-десантные войска, которые лучше показали себя в боевых действиях, но использование их для защиты Бахмута может привести к потере опытных военных.

Напомним, что представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что в Бахмуте в районе "Самолет" украинские защитники удерживают плацдарм для недопущения полного взятия города российскими оккупантами. Он подтвердил информацию о том, что Силы обороны продвигаются на флангах на Бахмутском направлении.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что часть Бахмута до сих пор под контролем ВСУ. Он отметил, что в районе Бахмута за десять месяцев ВСУ уничтожили наемников ЧВК "Вагнер", спецназ и подразделения ВДВ, представителей других родов войск, а также большое количество техники ВС РФ.