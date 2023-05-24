"Історія Бахмута не закінчена": росіяни незабаром втратить окуповані території, — WP

За словами аналітиків, наступні два-три тижні матимуть вирішальне значення для претензій росіян на Бахмут. Спецслужби США вважають, що з кінця 2022 року на цьому напрямі загинуло приблизно 10 тисяч бійців ПВК "Вагнер".

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Попри те, що Росія зараз контролює більшу частину Бахмута, вона може втратити всі окуповані території України після початку контрнаступу ЗСУ. Про це пише видання The Washington Post.

Повідомляється, що Сили оборони України ще обороняють південно-західні околиці Бахмуту. Проте російські пропагандисти вже почали святкувати перемогу. Аналітики ж вважають, що Бахмут потенційно може збагнути долю Ізюма, Лимана, Херсона та інших міст, які змогли деокупувати ЗСУ у 2022 році.

"Історія Бахмута не закінчена. Багато українських сил все ще перебувають на околицях, і позиція Росії в Україні зараз не особливо стабільна", — сказала Дара Массікот, старший науковий співробітник Rand Corp.

Массікот зазначила, що наступні два-три тижні матимуть вирішальне значення для претензій росіян на Бахмут, оскільки РФ виділяє сили для оборони від очікуваного українського контрнаступу.

"Росіяни точно не знають, де почнеться контрнаступ, і, судячи з того, де перебуває більша частина їх сил, вони особливо стурбовані Запорізьким напрямом і перерізанням сухопутного коридору (до Криму, — ред.)", — сказала Массікот.

Спецслужби США вважають, що з кінця 2022 року на Бахмутському напрямку загинуло приблизно 10 тисяч бійців ПВК "Вагнер". Більшість із них були ув'язненими.

Російський військовий аналітик Ян Матвєєв заявив, що "вагнерівці" можуть піти з міста. Однак невідомо коли, тому що їм потрібно знайти собі заміну. Повідомляється, що найближчі до Бахмута російські регулярні підрозділи, ймовірно, не в змозі виконувати ту саму роль, що раніше виконували найманці ПВК "Вагнер".

За словами журналістів, іншим варіантом для Москви можуть бути її повітрянодесантні війська, які краще показали себе в бойових діях, але використання їх для захисту Бахмута може призвести до втрати досвідчених військових.

Нагадаємо, що представник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий заявив, що в Бахмуті в районі "Літак" українські захисники утримують плацдарм для недопущення повного взяття міста російськими окупантами. Він підтвердив інформацію про те, що Сили оборони рухаються на флангах на Бахмутському напрямку.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що частина Бахмута досі під контролем ЗСУ. Він зазначив, що в районі Бахмута за десять місяців ЗСУ знищили найманців ПВК "Вагнер", спецназ та підрозділи ВДВ, представників інших родів військ, а також велику кількість техніки ЗС РФ.