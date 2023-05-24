В Херсонской области неспокойно: в регионе активизировались коллаборанты — что происходит

Сотрудничающие с оккупационными властями люди ставят на дома соседей специальные метки, чтобы обозначать жителей с проукраинской позицией. Устрашение — один из способов надавить на людей, чтобы они брали российские паспорта, говорит глава пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников.

Коллаборанты в Херсонской области ставят специальные метки на дома своих соседей, чтобы обозначить тех, кто поддерживает Украину и ВСУ. После этого приезжают представители оккупационных силовых структур и забирают жильцов промаркированных домов на допрос. Об этом в комментарии Фокусу рассказал глава пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников.

По словам Толоконникова, на воротах пишут аббревиатуру "ВСУ". Такие случаи были зафиксированы в селе Дудчино — метки утром появились на двух домах, а после обеда к хозяевам приехали с обысками представители ФСБ РФ.

"Как выяснилось, эти надписи ночью сделали местные коллаборанты, объяснив, что у жителей этих домов есть проукраинская позиция, и предупредили, что эти надписи будут появляться и дальше", — рассказывает Толоконников.

Он объясняет: если говорить о селах, то там все друг друга знают, поэтому для коллаборантов тоже не секрет, кто из местных поддерживает Украину, ожидает контрнаступление и освобождения территорий. Но, таким образом, сообщники оккупационных сил могут избавляться и от своих персональных "врагов". Они сдают российским силовикам тех, кто вообще не имеет никакого отношения к партизанскому движению, а причиной может стать некий устаревший личный конфликт. При этом самим россиянам нет разницы, кого задерживать, — им нужно отчитаться руководству о количестве людей с проукраинской позицией.

Зачем оккупанты продолжают терроризировать население на Херсонщине?

Российские власти наметили себе план — до 1 сентября закрыть вопрос с паспортизацией населения в Херсонской области, говорит Толоконников. Сейчас они пытаются использовать все способы, в частности, ограничивают предоставление услуг для тех, кто не хочет брать гражданство РФ. Люди без российских паспортов не могут отдать ребенка в детский сад и школу, не могут получить полную медицинскую защиту, при трудоустройстве у них забирают 30% зарплаты как у "иностранных граждан".

Устрашение с помощью меток на домах — еще один способ заставить людей брать паспорта.

"Оккупационные власти на этих территориях чувствуют, что вскоре Херсонщину им придется оставить. Вот они и спешат, чтобы выполнить указания, которые им спустили сверху", — добавляет глава пресс-офиса.

Но это не единственный способ терроризировать население Украины. В Геническе, на побережье Азовского моря, оккупанты забирают у жителей дома, автомобили и бизнес.

"Были случаи, когда коллаборанты поселились в домах уехавших украинцев, жили там несколько месяцев, а затем выставляли на продажу, даже не имея документов на имущество", — рассказывает Толоконников.

Напомним, пресс-служба Центра национального сопротивления 22 мая сообщила, что российские оккупанты начали проводить "перепись" населения на временно оккупированных территориях Херсонской области. Это делается в рамках насильственной паспортизации.

15 мая сообщалось, что глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо приказал силовикам тщательнее искать партизан на оккупированных территориях.