Коллаборант Сальдо приказал силовикам усерднее искать партизан в Херсонской области, — ЦНС

В украинском подполье отметили, что оккупанты продолжают проверять машины на блокпостах, а отдельное внимание обращают на мобильные телефоны, в которых может храниться ценная информация.

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Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо собирал местных силовиков для того, чтобы найти эффективный способ борьбы с партизанами. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления 15 мая.

По информации подполья, российские оккупанты продолжают попытки остановить работу украинцев. Речь как об украинских защитниках на поле боя, так и про действия партизан.

"Коллаборант Владимир Сальдо собирал совещание представителей силовых органов оккупантов на временно оккупированной территории Херсонской области. Одним из ключевых вопросов совещания стало обсуждение путей борьбы с партизанскими движениями на ВОТ (временно оккупированные территории, — ред.) региона", — говорится в сообщении.

В связи с этим они приняли решение продолжить контрразведывательные мероприятия, дабы найти среди местного населения тех, кто готов помогать украинской стороне.

Проверки автомобилей на блокпостах усилятся, а также будут действовать мобильные бригады российских оккупантов, которые будут ходить обыскивать дома мирных жителей.

Отдельное внимание будет уделяться гаджетам. В них россияне будут искать какие-то признаки того, что человек является партизаном. В ЦНС также оставили инструкцию того, как правильно чистить телефон и не оставить после себя следы.

"Центр национального сопротивления благодарит местных жителей за информирование о размещении и передвижении врага. Но еще раз напоминаем, что это нужно делать правильно для вашей безопасности", — подытожили в пресс-службе.

Напомним, коллаборант Владимир Сальдо обратился к ВСУ на украинском в День победы. Он считает, что украинских военных силой заставляют воевать. В качестве альтернативы он предложил американцам самим воевать своим же оружием.