Колаборант Сальдо наказав силовикам старанніше шукати партизанів на Херсонщині, — ЦНС

В українському підпіллі зазначили, що окупанти продовжують перевіряти машини на блокпостах, а окрему увагу звертають на мобільні телефони, де може зберігатися цінна інформація.

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Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо збирав місцевих силовиків, щоб знайти ефективний спосіб боротьби з партизанами. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву 15 травня.

За інформацією підпілля, російські окупанти продовжують спроби зупинити роботу українців. Ідеться як про українських захисників на полі бою, так і про дії партизанів.

"Колаборант Володимир Сальдо збирав нараду представників силових органів окупантів на тимчасово окупованій території Херсонської області. Одним із ключових питань наради стало обговорення шляхів боротьби з партизанськими рухами на ТОТ (тимчасово окуповані території, — ред.) регіону", — йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим вони вирішили продовжити контррозвідувальні заходи, щоб знайти серед місцевого населення тих, хто готовий допомагати українській стороні.

Перевірки автомобілів на блокпостах посиляться, а також діятимуть мобільні бригади російських окупантів, які обходитимуть будинки мирних жителів.

Окрема увага приділятиметься гаджетам. У них росіяни шукатимуть якихось ознак того, що людина є партизаном. У ЦНС також залишили інструкцію про те, як правильно чистити телефон і не залишити після себе сліди.

"Центр національного опору дякує місцевим жителям за інформування про розміщення та пересування ворога. Але ще раз нагадуємо, що це потрібно робити правильно для вашої безпеки", — підсумували в пресслужбі.

Нагадаємо, колаборант Володимир Сальдо звернувся до ЗСУ українською в День перемоги. Він вважає, що українських військових силою змушують воювати. В якостi альтернативи він запропонував американцям самим воювати своєю ж зброєю.