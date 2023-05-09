Голова окупаційної адміністрації Херсонської області вважає, що українських захисників насильно кинули на фронт, використовуючи погрози. В якостi альтернативи він запропонував американцям самим воювати своєю ж зброєю.

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Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо 9 травня звернувся до українських військових, закликавши "одуматися". Свій ролик із заявою він опублікував в офіційному Telegram-каналі.

Примітно, що промову він сказав українською мовою, щоб усі громадяни України, які це дивитимуться, змогли зрозуміти його посил. Володимир Сальдо вважає, що українських військових "тримають за лохів" і нібито розповідають, хто ворог, а хто ні.

"Ми — не вороги вам. Зрозумійте — ми з вами здебільшого рідні люди. Був час, коли ми, може, й сперечалися, але зараз треба забути суперечки та згадати, що наші батьки та діди були уродженцями однієї спільної Батьківщини", — йдеться у повідомленні.

Також голова окупаційної адміністрації Херсонської області зазначив, що громадян України сильно залякала влада та насильно відправляє на війну. Американців, які на його думку розв'язали війну, колаборант закликав приїхати і воювати своєю зброєю самостійно.

"На Заході вже відверто кажуть, що Мінські домовленості були обманом. Замість того, щоб врегулювати конфлікт, Захід дев'ять років готував вас до цього конфлікту, який призвів до людських жертв та руйнувань міст. Це знущання нацистського режиму, якому байдуже, що з вами буде", — продовжив Володимир Сальдо.

Українська сторона на момент публікації матеріалу ніяк не прокоментувала звернення колаборанта.

А ось у Вищому антикорупційному суді цього дня конфіскували активи Володимира Сальдо, який очолює окупаційну адміністрацію на Херсонщині. А саме:

5 земельних ділянок у Херсоні;

4 нежитлові приміщення в Херсоні та Криму;

2 будинки в Херсоні;

3 квартири в Криму, Одесі та Херсоні;

автомобіль Volvo 2020 випуску;

99,86% акцій ПрАТ "КАШТАН", зареєстроване у Коростишівському районі Житомирської області.

30% акцій ПрАТ "ДЕЛЬТА-СЕРВІС" — транспортної компанії, зареєстрованої в Херсоні.

Нагадаємо, 27 квітня ЗМІ писали, що колаборант Сальдо відкрив фірму у Британії разом із братом київського прокурора Василя Смітюха.