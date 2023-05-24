Мина упала в ста метрах: военкоры попали под обстрел в Козинке на Белгородщине (видео)

По словам российских журналистов, было слышно два попадания. Инцидент произошел рядом с КПП "Грайворон", которое 22 мая захватили бойцы РДК и ЛСР.

24 мая вблизи контрольно-пропускного пункта "Грайворон" в Белгородской области РФ раздались взрывы. В этот момент там работали российские журналисты. Об инциденте сообщили в соцсетях "РИА Новости".

Корреспондент СМИ сообщил, что никто не пострадал.

По словам военкора Readovka Ярослава Воробьева, журналисты попали под минометный обстрел.

Он рассказал, что было два попадания на КПП в селе Козинка.

"Там, кроме Readovka, также были корреспонденты других СМИ. Подробности выясняются", — говорится в посту.

Позже медиа опубликовало кадры, снятые военкором во время обстрела.

В СМИ обвинили Вооруженные силы Украины в якобы прицельном ударе по журналистам.

"Все члены съемочных команд, попавших под обстрел в Белгородской области, живы и сейчас находятся в безопасности. Прилеты пришлись прямо на КПП в Козинке — их было два", — написали в телеграмм-канале.

Также во время атаки в Козинке находилась съемочная группа медиа "Известия".

Однако они обвинили в обстреле КПП не ВСУ, а "националистов". Вероятно, речь идет о бойцах "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", зашедших в Белгородскую область 22 мая.

По данным SHOT, чья съемочная группа также попала под обстрел, на расстоянии примерно ста метров от журналистов упала мина.

В СМИ предположили, что она была калибра 120 мм.

Напомним, расследователи 7х7 выяснили, что границы в Белгородской области с сентября прошлого года охраняют срочники РФ.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о ликвидации прорыва якобы украинских бойцов в Белгородскую область. По его словам, "остатки националистов" были отброшены на территорию Украины.