Новый способ вербовки: военным РФ обещают участки "отжатых" у украинцев земель, — ЦНС

По информации представителей ЦНС, многие фермерские хозяйства, оставленные владельцами на оккупированных РФ территориях переходят под кураторство подставных лиц, контролируемых местными гауляйтерами.

Чтобы россияне активнее шли в ряды с РФ, чтобы воевать против Украины, им обещают выдавать участки земли, оставленные собственниками на оккупированных территориях. Об этом в среду, 24 мая сообщает Центр национального сопротивления.

По информации представителей ЦНС, власти оккупационных администраций стремятся активно "национализировать" фермерские угодья на оккупированных территориях, временно оставленные владельцами, отжимая таким образом у украинцев их частную собственность.

"Отжатые" таким образом отдельные участки земли обещают раздавать российским военным в качестве вознаграждения за участие в войне против Украины.

В Центре национального сопротивления отметили, что многие бывшие фермерские хозяйства на оккупированных РФ территориях сейчас перешли под кураторство подставных лиц, контролируемых местными гауляйтерами. В качестве примера привели ситуацию с фермерскими хозяйствами в Херсонской области, которые перешли одному из людей местного коллаборанта Владимира Сальдо.

"Центр национального сопротивления напоминает всем коллаборантам, что ваши имена и фамилии уже давно у нашего подполья. И те, кто изменил и сейчас дерибанят землю в угоду оккупантам – будут отвечать", — отмечено в сообщении.

Напомним, 19 мая российские пропагандисты распространяли информацию о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы прибыл на оккупированную часть Запорожской области, где "посетил с инспекцией" один из командных пунктов ВС РФ.

Также напомним, в конце апреля стало известно, что Министерство обороны РФ стремится привлечь еще 415 тысяч контрактных военных за год. Большая часть из них будет служить в резерве, а 150 тысяч пополнят неукомплектованные разделения или сформируют новые.