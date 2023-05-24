Резников подтвердил: Украина успешно применяет ракеты Storm Shadow (видео)

По словам министра обороны, украинские бойцы были обучены в Великобритании и уже успешно применяют оружие, способное поражать на 250 км.

Украина уже успешно применяет дальнобойные ракеты Storm Shadow. Их нашим бойцам передала Великобритания. Об этом сообщает министр обороны Алексей Резников во время брифинга.

Такое заявление глава Минобороны сделал во время совместного брифинга с британским коллегой Беном Волесом, совершившим визит в Украину.

"У нас была возможность пожать руки пилотам, которые были обучены в Великобритании и уже успешно применяют оружие под названием Storm Shadow", — сообщил Резников.

Напомним, 11 мая Великобритания передала Украине несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, которые пригодятся украинским защитником во время контрнаступления.

Кроме того, 9 мая появились первые сообщения о том, что Великобритания собирается передать Украине крылатые ракеты Storm Shadow. О своих намерениях премьер-министр страны Риши Сунак заявлял еще в феврале и вот от разговоров перешли к действиям.