От идеи не отказались: партизаны РДК и ЛРС планируют новые рейды вглубь РФ

По словам подпольщиков, они собирались очистить территорию РФ поблизости границы, чтобы ВС РФ не смогли обстреливать Украину в этих квадратах.

Бойцы Легиона свободной России (ЛСР) Русского добровольческого корпуса (РДК) рассказали журналистам о том, что происходило в Белгородской и Брянской областях в последние несколько дней. Интервью с главой Политцентра российской вооруженной оппозиции было опубликовано на сайте NV в среду, 24 мая.

Журналисты попросили ответить на актуальные вопросы Алексея Барановского, представителя Политцентра российской вооруженной оппозиции, который сейчас проживает в Киеве.

Он отметил, что в последние несколько дней военные, перешедшие на сторону Украины, вошли в села Любимовка, Безлюдовка и Чуровичи. Также представители ЛСР и РДК заняли небольшой город Грайворон, который расположен в близости к украинской границе.

Бойцы ЛСР в свою очередь отметили, что собирались очистить территорию РФ поблизости границы, чтобы ВС РФ не смогли обстреливать Украину в этих квадратах.

Кроме того военные ЛСР хотят добиться освобождения всей России от путинского диктата и прекращения преступной войны.

В свою очередь командир РДК Денис Никитин 24 мая заявил, что у его бойцов нет возможности удерживать захваченные территории. Однако от идеи создать демилитаризованную зону поблизости российско-украинской границы они не отказались и будут воплощать ее в реальность.

Алексей Барановский также пообщался с журналистами по поводу разделения партизанских движений. По словам Барановского, он знает большинство подпольных организаций и часто общается с партизанами. Он также назвал свою организацию "темным мостом", который воссоединяет россиян в ВСУ и партизан, действующих в глубине РФ.

На карте - город Грайворон, который удалось захватить партизанам

Напомним, 24 мая в ГУР опровергли информацию о "серьезных потерях" РДК. Андрей Юсов объяснил, что российские медиа не могут объяснить гражданам происходящее, потому создают массу фейков о событиях в Белгородской области. Также он назвал смешной информацию о том, что генерал ВС РФ якобы лично руководил "зачисткой" улицы от "ДРГ".

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о том, что после рейда РДК в регионе подготовили три тысячи бойцов теробороны. По его словам, сейчас в Белгородской области есть боеспособные отряды, которые получили форму и необходимое снаряжение.