"Пропагандистская машина сломалась": в ГУР опровергли информацию о "серьезных потерях" РДК

Андрей Юсов объяснил, что российские медиа не могут объяснить гражданам происходящее, потому создают массу фейков о событиях в Белгородской области. Также он назвал смешной информацию о том, что генерал ВС РФ якобы лично руководил "зачисткой" улицы от "ДРГ".

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В Главном управлении разведки при Минобороны Украины опровергли распространенную росСМИ информацию о том, что РДК потерпел серьезные потери в Белгородской области. Об этом представитель украинской разведки Андрей Юсов рассказал в эфире национального телемарафона в среду, 24 мая.

"Что касается потерь — нет, эта информация не подтверждается. Это наскоро слепленные пропагандистские фейки и не более", — сказал Юсов.

Он также добавил, что российские медиа, освещая недавние инциденты в Белгородской области, допустили ряд неточностей и генерировали фейки. Так, Юсов назвал смешной информацию о том, что генерал ВС РФ якобы лично руководил "зачисткой" улицы от так называемых украинских диверсантов.

Представитель разведки подчеркнул, что уже сейчас пропагандистская машина сломалась, так как никто из журналистов РФ не смог адекватно осветить события в Белгородской области и объяснить россиянам, что происходит.

А происходит в РФ, по мнению Юсова, противостояние между преступным режимом и свободными людьми.

Напомним, 24 мая пропагандисты РФ имитировали кадры с "разбитой" техникой РДК и ЛСР. Однако даже пользователи соцсетей заметили неточности. Так, под колесом одного из "Хамви" нет следов на грунте, а другой "врезался" в траншею, однако даже не сдвинул почву перед собой.

Несколько позже РДК опроверг заявления Минобороны РФ об уничтожении группы под Белгородом. В частности речь шла о десятках бронемашин MaxxPro якобы уничтоженных лично губернатором Гладковым.