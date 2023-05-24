РФ имитировала кадры с "разбитой" техникой РДК и ЛСР, – соцсети (фото)

Под колесом одного из "Хамви" нет следов на грунте, а другой "врезался" в траншею, однако даже не сдвинул почву перед собой.

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Российское правительство опубликовало фотографии и видео из Белгорода с якобы разбитой техники бойцов РДК и легиона "Свобода России". Однако они являются срежиссированными, об этом сообщает бывший водитель эвакуатора в твиттере с ником Jack's House.

Он пришел к выводу, что разбитые "Хамви" намеренно так установили. Машины не врезались в траншею, потому что на одной из них в колесах нет гравия или грязи на шинах. Это может означать, что на самом деле тактический вездеход был установлен в траншею с помощью бортовой платформы в заранее спланированном месте.

На колесах нет даже следов грязи

"Даже малобюджетный фильм о войне не будет столь неряшливым с реализмом", — иронизирует автор.

Следующий "Хамви", судя по замыслу, врезался в траншею, однако он даже не подвинул почву перед собой. В сообщении отмечается, что даже если бы машина двигалась со скоростью в 16 км/ч, то все равно земля бы сдвинулась во время столкновения, потому что автомобиль много весит. Потому второй "Хамви", как говорит автор, тоже установили специальной машиной.

"Хамви" даже не повредил почву перед собой

Кроме этого, "Хамви" слева как-то смог переехать через траншею передними колесами, но не смог задними. Также под тактическим броневиком нет следов от шин, что невозможно, если бы он собственным ходом пересек траншею. Левое колесо при этом имеет следы, как колесом поворачивали. Это может означать, что машину толкали сбоку, чтобы установить авто.

Машину толкали сбоку, поэтому у правого колеса есть следы на земле.

Поэтому в итоге бывшего водителя эвакуатора россияне использовали бортовой грузовик и кран. Установили транспортные средства на место и вручную установили одну из машин для "драматического кадра". Вероятно, россияне захватили несколько "Хамви" в Украине несколько месяцев назад, или получили их из Ирана, который захватил их в ИГИЛ, а те в свою очередь у Ирака.

Нет следов под левым колесом "Хамви"

Напомним, 24 мая бойцы РДК опровергли заявления Минобороны РФ об уничтожении группы под Белгородом. Также бойцы носят камуфляж "мультикам", а не "пиксель". Потому потери в РФ тоже инсценировали.

23 мая в РФ показали, как генерал Лапин лично "прогоняет" РДК из Белгородской области.