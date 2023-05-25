Нападение в несколько волн: россияне 12-й раз за май атаковали Киев дронами-камикадзе

В КГВА заявили, что силы ПВО сбили все воздушные цели на Киевской областью и столицей. ВС РФ до сих пор считают Киев одной из главных его целей в войне.

В ночь на 25 мая российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. В Киевской области и столице воздушная тревога продолжалась на протяжении более трех часов. Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Враг в очередной раз доказал, что Киев остается одной из главных его целей в этой войне!" — говорится в сообщении.

В администрации отметили, что с момента предыдущей атаки на украинскую столицу прошло 4 дня. Это был самый долгий перерыв за месяц. Однако сегодня ночью россияне провели уже 12-ю атаку за месяц, запустив в сторону Киева и Киевской области дроны-камикадзе Shahed.

"Враг продолжает использовать тактику приступа в несколько волн, с интервалами между группами атакующих дронов. Так армия кремля пытается достичь поставленных целей, в том числе и истощить нашу ПВО", — отметили в КГВА.

Однако, согласно сообщению, все воздушные цели были сбиты Силами обороны Украины, а потому ударов по Киеву не допустили.

Также отметим, что воздушная тревога была объявлена во многих областях Украины, включая восточные и западные. Так, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что город и область также подверглись атаке российских оккупантов.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары!" — написал он.

Кроме того, в Черновицкой ОГА также заявили, что в области силы ПВО сбили вражеский БПЛА.

"Над территорией области силами ПВО сбит БПЛА. Подходящие службы работают", — сказано в сообщении.

Напомним, что 23 мая Днепровская зенитная ракетная бригада сбила сотую цель. Речь идет о крылатой ракете Х-101. Защитники неба из Днепровской зенитной ракетной бригады смогли ликвидировать четыре таких ракеты ВС РФ и полтора десятка дронов-камикадзе, запущенных российскими захватчиками.

Также 24 мая ВС РФ устроили провокацию в Токмаке. На месте взрыва одной из ракет местные жители обнаружили ее обломок, на котором был написан лозунг: "За братву и за победу", которым организаторы провокации и разоблачили себя.