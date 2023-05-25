"Отдельные операции": у Зеленского заявили о начале контрнаступления ВСУ

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, наступление идет уже несколько дней. Боевые действия растянулись на 1,5 тысячи километров вдоль границы с РФ.

Контрнаступление украинской армии уже началось, военные проводят отдельные операции. Об этом в эфире итальянского телеканала Rai 1 заявил 25 мая советник главы Офиса президента Украины (ОП) Михаил Подоляк.

"Контрнаступление идет уже несколько дней. Полномасштабная война растянулась на 1,5 тысячи километров вдоль границы с Россией", — сказал он.

Подоляк коснулся вопроса поставок оружия от стран Запада. Киев будет использовать переданные ему вооружения для ведения боевых действий на тех территориях, которые считает своими.

Советник главы ОП призвал союзников передать Украине истребители F-16. ВСУ нужна сильная боевая авиации для закрытия воздушного пространства, заключил он.

Напомним, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов 23 мая заявил о достаточном минимальном объеме вооружения для начала контрнаступления.

Российские военные несколько месяцев строили линии обороны на временно оккупированных территориях Украины. Возможно, они ожидают прорывов по четырем направлениям, в том числе и в Крыму.

Экс-глава Генштаба армии Великобритании, генерал Ричард Даннат считает полезным начавшиеся недавно боевые действия в Белгородской области. Такие атаки принесут эффективность в контрнаступлении.