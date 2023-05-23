Бои на Белгородщине помогут украинскому наступлению, — бывший начальник Генштаба Британии

По словам генерала Ричарда Данната, не столь важно устроили ли эти вылазки украинские диверсанты или же российские партизаны — у жителей приграничных территорий РФ будет больше вопросов к Путину.

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Боевые действия в Белгородской области окажутся на руку любому наступлению, которое Украина планирует против оккупационных войск. Об этом заявил бывший начальник Генштаба британской армии генерал Ричард Даннат, сообщает Sky News.

По его словам, не столь важно, кто устроил эти атаки — украинские диверсанты или российские партизаны — т.к. после этого у жителей приграничных территорий России будет больше вопросов к своему президенту Владимиру Путину.

"Он несет за это ответственность и потому должен обеспечить больший уровень безопасности в этом районе. Откуда он возьмет эти войска? Из других территорий России. Возможно, выведет какую-то часть из Украины", — пояснил Даннат.

Британский аналитик считает, что это очередной ход перед контрнаступлением. Киевское руководство отрицает причастность к этой вылазке, но у тех, кто слушает эти объяснения, от удивления должны несколько приподняться брови.

Контрнаступление ВСУ — не Нормандская операция

Насчет ожидаемого контрнаступления ВСУ Даннат сказал, что когда все будет к этому готово, оно начнется. Но до полной готовности, не стоит предпринимать никаких действий.

"Они осваивают вооружения, советы, прочую технику, получают подготовку от Запада", — сказал он, добавив, что вполне уверен, что в нужный момент и в нужном месте у ВСУ будет возможность для нанесения решающих ударов по позициям россиян, чтобы добиться значительных преимуществ.

Вместе с тем подчеркивается, что не стоит ждать, что война закончится за несколько дней или недель. Не будет как после высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.

Ранее Фокус сообщал, что Легион "Свобода России" и РДК возвращаются домой и разбирался в том, что известно о русских добровольцах.

Также сообщалось, что, по словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, ВСУ не ведут военных действий на чужих территориях, на Белгородскую область украинские силы не пойдут.