Бої на Бєлгородщині допоможуть українському наступу, — колишній начальник Генштабу Британії

За словами генерала Річарда Даннатта, не так важливо, хто влаштував ці вилазки українські диверсанти чи російські партизани — у жителів прикордонних територій РФ буде більше питань до Путіна.

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Бойові дії у Бєлгородській області виявляться на руку будь-якому наступу, який Україна планує проти окупаційних військ. Про це заявив колишній начальник Генштабу британської армії генерал Річард Даннатт, повідомляє Sky News.

З його слів, не так важливо, хто влаштував ці атаки — українські диверсанти чи російські партизани — оскільки після цього у мешканців прикордонних територій Росії буде більше питань до свого президента Володимира Путіна.

"Він несе за це відповідальність і тому має забезпечити більший рівень безпеки у цьому районі. Звідки він візьме ці війська? З інших територій Росії. Можливо, виведе якусь частину з України", — пояснив Даннатт.

Британський аналітик вважає, що це черговий хід перед контрнаступом. Київське керівництво заперечує причетність до цієї вилазки, але у тих, хто слухає ці пояснення, від подиву мають трохи піднятися брови.

Контрнаступ ЗСУ — не Нормандська операція

Щодо очікуваного контрнаступу ЗСУ, Даннатт сказав, що коли все буде до цього готове, воно почнеться. Але до повної готовності, не варто робити жодних дій.

"Вони освоюють озброєння, поради, іншу техніку, отримують підготовку від Заходу", — сказав ексвоєначальник, додавши, що цілком впевнений, що в потрібний момент і в потрібному місці ЗСУ матимуть можливість для завдання вирішальних ударів по позиціях росіян, щоб досягти значних переваг.

Водночас наголошується, що не варто чекати, що війна закінчиться за кілька днів чи тижнів. Не буде, як після висадки союзників у Нормандії під час Другої світової війни.

Раніше Фокус повідомляв, що Легіон "Свобода Росії" та РДК повертаються додому і розбирався в тому, що відомо про російських добровольців.

Також повідомлялося, що, за словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр, ЗСУ не ведуть військових дій на чужих територіях, на Бєлгородську область українські сили не підуть.