Летали в двух районах: оккупанты заявили о масштабной атаке БПЛА на Крым

Над аннексированным полуостровом, как сообщают в нелегитимной администрации, ночью якобы "приземлили" шесть беспилотников. Информация о пострадавших пока не поступала.

Сегодня рано утром Крым атаковали беспилотники в районе поселка Качи (Севастополь) и Бахчисарая. Об этом сообщает российское медиа SHOT 25 мая.

Сообщение о беспилотниках над Севастополем подтверждает и "губернатор" Михаил Развожаев. Он заявил, что было сбито 2 БПЛА из стрелкового оружия, еще несколько якобы посажены средствами РЭБ. Предварительно, разрушений на земле нет. Информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, есть информация о еще одном беспилотнике, в Бахчисарайском районе — он пытался атаковать водонасосную станцию. Пишут, что это был дрон самолетного типа.

В здании выбиты окна, но серьезных повреждений никаких, пострадавших также нет.

"Глава" оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявил, что всего над полуостровом было сбито 6 БПЛА, никто не пострадал. Он заявил, что местным нечего бояться, так как ʼотработали силы ПВОʼ.

Напомним, 29 апреля в Казачьей бухте в Севастополе случилась "бавовна". После начался масштабный пожар на нефтебазе.

Местные власти заявили, что взрыв и пожар произошли в результате атаки БПЛА. И даже сообщили, что это были гражданские китайские БПЛА Mugin-5 Pro, которые продаются в Интернет-магазинах за 10-15 тысяч долларов. Они сделаны из карбона, так что их крайне тяжело обнаружить радарами.