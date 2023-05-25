Мужчин, которые незаконно выехали из Украины, будут наказывать, — МВД

На сегодняшний день, по словам министра Игоря Клименко, не предусмотрено никаких наказаний для тех, кто незаконно пересек границу, но разрабатывается закон, который будет это урегулировать.

Парламент и Правительство Украины совместно готовят законопроект о наказании мужчин, которые незаконно покинули территорию Украины с 24 февраля 2022 года. Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр внутренних дел Игорь Клименко сегодня, 25 мая.

Как отметил министр, на сегодняшний день никак не предусмотрено мер наказания для тех, кто незаконно пересек границу и потом вернулся в Украину.

"На сегодняшний день таких правил и ограничений не установлено, но я думаю, что по окончании войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны. Имею в виду тех, кто нелегально перешел границу", — сказал он.

Министр считает, что это будет детально проработанный со всех сторон закон, учитывающий международный опыт.

"Как обращаться с нашими гражданами, которые нарушили закон уже один раз. Они должны ответить за нарушение закона. Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-то ограничения относительно дальнейшего передвижения этих граждан как минимум за границу", — добавил министр.

8 марта в пресс-центре СБУ сообщили, что ведомство заблокировало 26 Телеграм-каналов, которые помогали мужчинам призывного возраста покинуть Украину. Несмотря на решительные действия силовых органов, согласно информации временной следственной комиссии Верховной Рады, более 9 тысяч мужчин не вернулись в Украину после того, как выехали в ЕС с помощью системы "Шлях".

16 марта 2023 года, украинец, пытавшийся нелегально пересечь границу с Румынией, утонул в реке Тиса. Также 13 декабря 2022 года были задержаны мужчины, которые пытались переплыть Тису с помощью надувных детских кругов.