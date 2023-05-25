Пригожин — новый тоталитарный лидер России, который стремится победить в Украине, — ISW

Руководитель военизированного формирования ЧВК "Вагнер" призывает установить в РФ тоталитарный режим, подобный Северной Корее, закрыть все границы на несколько лет, чтобы таким образом добиться военной победы в Украине.

Основатель группы наемников ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, будет удваивать ставки, позиционируя себя в качестве нового тоталитарного лидера России, способного добиться военной победы в Украине. Об этом сообщает аналитический центр "Институт изучения войны" в сводке от 24 мая.

Руководитель наемников призывает ввести общее военное положение в России, провести несколько волн мобилизации и поставить всю российскую экономику на военные рельсы. Это якобы необходимо для спасения страны-агрессора.

Он также хотел бы установить в РФ тоталитарный режим, подобный Северной Корее, закрыть все границы на несколько лет, чтобы таким образом добиться военной победы в Украине.

Пригожин также постоянно формирует свой образ в глазах российского электората, который интересуется идеологией национального превосходства России, жестокой советской силой и сталинским тоталитарным контролем.

Пригожин, судя по всему, призывает радикально изменить политический подход к войне, противопоставляя себя путинской относительной избирательности.

Прежде военные исследователи из ISW оценивали, что Пригожин питает серьезные политические амбиции и намерен утвердиться в качестве центральной фигуры в российских ультранационалистических рядах.

Возможный захват Бахмута, судя по всему, воодушевил еще более откровеннее заявлять свои политические амбиции, не опасаясь испортить отношения с Кремлем или возможных внутренних потрясений, которые могут спровоцировать его заявления.

Свыше 40 000: обсуждения потерь россиян в Бахмуте стали главной темой в РФ. Пригожин утверждает, что потерял 20 000 человек при штурме Бахмута, тогда как экс-главарь пророссийских боевиков Стрелков-Гиркин допускает, что эти потери занижены по меньшей мере в 1,5 раза.

Также сообщалось о том, что "Вагнер" заканчивается, по оценкам спикера украинского командования Сергея Череватого. Представитель ВСУ рассказал о своей заочной "дискуссии" с Пригожиным.