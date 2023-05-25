Пригожин объявил о выходе наемников ЧВК "Вагнер" из Бахмута (видео)

По словам "повара Путина", кадровым военнослужащим РФ передадут позиции, боекомплект и сухие пайки. Выход "вагнеровцев" из Бахмута должен быть осуществлен до 1 июня.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о начале выхода наемников из Бахмута. Боевики отправятся на отдых и переподготовку до 1 июля, а им на смену в Бахмут придут регулярные войска. Об этом сообщила пресс-служба Пригожина в Telegram.

"Мы выводим подразделения из Бахмута, сейчас 5 утра, 25 мая. До 1 июня основная часть перебазируется в тыловые лагеря. Передаем позиции военным: боекомплект, позиции — все, включая сухой паек", — сказал Пригожин, добавив, что регулярным войскам, безусловно, будет сложно.

Прежде руководитель военизированного формирования заявлял, что выход "Вагнера" из Бахмута должен был состояться к 25 мая.

На видео можно слышать беседу российских военных, которые говорят, что на пушке попавшего в кадр танка "настрел" — 1200, и что "это — уже запредел, пора выводить".

"Поменяем стволы, починим технику и будем готовы к дальнейшим действиям", — сказал представитель вооруженной группировки.

"Выходим в тыловые районы, главное аккуратно, по одной единице. <…> До первого июня все выходим, готовимся, а потом получим новым задачи. Военным все позиции передаем: подвал с кроватью и бельем. Мыло им оставьте, зубные щетки забирайте. Боеприпасы тоже оставим", — напутствовал Пригожин своих "вагнеровцев".

Бибер и Долик — главные действующие лица ЧВК "Вагнер" в Бахмуте

Он также сообщил, что в помощь российским регулярным войскам решил оставить двух опытных военнослужащих, которым отводилась основная роль в предполагаемом захвате Бахмута. Их он назвал "двумя факторами" возможного успеха ЧВК "Вагнер".

"Влияло два фактора, два человека, которых мы оставляем военным. Подойдите ко мне парни. Вот это Бибер, а это Долик. Поэтому как только военным будет трудно, они встанут и преградят путь украинской армии. Парни не обижайте военных, если что — они вместе с ними", — сказал Пригожин.

Бибер и Долик

Напомним, что спикер ВСУ полковник Сергей Череватый рассказал, что "Вагнер" заканчивается, а Пригожин, подсчитав потери, решил уйти из Бахмута.

Также сообщалось, что Пригожин позиционирует себя в качестве нового тоталитарного лидера России, который стремится к захвату Украины.