"Все будет хорошо": в ГУР прокомментировали слова Подоляка о начале контрнаступления

Действия на поле боя, как считает представитель разведки Андрей Юсов, комментировать необязательно. Освобождение территорий от российских оккупантов продолжается по всей линии фронта.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отреагировали на заявления о том, что контрнаступление идет уже несколько дней. Об этом высказался представитель ведомства Андрей Юсов в эфире телемарафона 25 мая.

По его словам, освобождение территорий продолжается и российских оккупантов гонят со своих позиций. Одновременно украинские защитники проводят оборонную операцию.

"Давайте просто сами себе зададим вопрос: а для чего нам сейчас это комментировать?…Что касается действий украинских сил безопасности и обороны, то понятно, что освобождение территорий будет продолжено. И, собственно, это продолжается непрерывно на разных этапах по всей линии фронта", — говорится в сообщении.

Отдельно он сравнил разговоры о начале активных боевых действий на фронте с песней про Пасху, которая стала хитом TikTok весной этого года. Подобная логика и здесь используется.

"До недавнего времени у нас наиболее популярная песня была "Скоро уже будет Пасха". Ну сейчас актуально, что "Скоро уже будет наступление". Будет. Все будет хорошо", — говорит Андрей Юсов.

Контрнаступление уже началось: что заявил Подоляк

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские военные уже проводят отдельные операции, которые можно отнести к контрнаступлению. Киев планирует использовать вооружение от Запада на тех территориях, которые считает своими — речь о границах по состоянию на 1991 год.

"Контрнаступление идет уже несколько дней. Полномасштабная война растянулась на 1,5 тысячи километров вдоль границы с Россией", — говорится в сообщении.

Информация о начале контрнаступления не является официальной. В Генштабе никак не прокомментировали эти разговоры на момент публикации материала.

Напомним, 23 мая глава ГУР МО Кирилл Буданов спрогнозировал скорейшее контрнаступление ВСУ. По его словам, украинские военные нуждаются в дальнейших поставках оружия, чтобы создать значительный запас вооружений и боеприпасов.