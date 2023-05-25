В Беларуси подписали документ о размещении ядерного оружия: контроль остается за РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что документ не предусматривает передачу тактического ядерного оружия Минску, и решение о его применении остается за российской стороной.

В Минске 25 состоялась встреча министра обороны РФ Сергея Шойгу и белорусского главы оборонного ведомства Виктора Хренина, в ходе которой был подписан документ о размещении на территории Республики Беларусь нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщает агентство БелТА.

"B соответствии с решением наших верховных главнокомандующих организована работа по размещению нестратегического ядерного оружия Российской Федерации на территории Республики Беларусь", — заявил Шойгу после встречи.

При этом отмечается, что оружие не передается белорусской стороне, поскольку контроль над ним, равно как и решение о применении остается за Москвой.

"Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной", — уточнил российский министр.

Шойгу также добавил, что Москва в дальнейшем намерена принять "дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства" с учетом военно-политической обстановки. При этом уже предпринятые шаги, по мнению главы Минобороны страны-агрессора, якобы соответствуют всем действующим международно-правовым обязательствам.

Напомним российский пропагандист Владимир Соловьев 8 мая в эфире ток-шоу потребовал нанести массированные ядерные удары по Украине. Призывы применить оружие массового уничтожения прозвучали после инцидента с дронами, который взорвались над Кремлем.

Согласно данным социологического исследования, проведенного независимым российским Левада-Центром, почти одна треть россиян ожидает от Кремля, что по Украине будет нанесен ядерный удар. При этом за это выступают граждане РФ возрастной категории 25-39 и 40-54 лет.