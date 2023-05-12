Ядерные гопники. Почему ключ к окончанию войны лежит не в Кремле, а в Энергодаре

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Ядерные угрозы России являются главным фактором, влияющим как на формирование стратегии Запада в отношении РФ, так и на ход поставок вооружений Украине. Именно этот фактор западные политики имеют в виду в качестве поворотного пункта в процессе вероятной "эскалации", о которой они так часто говорят и которой, по понятным причинам, стремятся избежать любой ценой. Это обстоятельство многое объясняет в том характере и рисунке войны, который она приняла с самого начала. Почему Запад сначала отрицает возможность поставки определенных вооружений, боясь "обидеть" Путина, а затем поставляет все то, что еще вчера считалось невозможным… только всегда позже, чем это следовало сделать. Ценой жизни украинцев.

Вопрос в том, что и сам подход Запада в отношении России, и его оценка угрозы ядерной эскалации, находятся в ловушке мифологии, навязанной российской идеологической машиной. В основе ее — концепция о том, что угроза применения оружия уже сама по себе есть оружие. Я бы назвал это "эффектом гопника". И, надо отдать должное, Путин виртуозно овладел этим приемом, крайне эффективно используя его, как внутри страны, так и во внешней политике.

Именно поэтому я считаю крайне важными те материалы, которые сейчас все чаще стали появляться в западных СМИ, где данный вопрос берется в фокус. Один из таких материалов — это вчерашняя статья Тимоти Снайдера в The New York Times, основные выдержки из которой я привожу ниже.

Также полностью согласен со Снайдером, что гораздо большие риски сейчас представляет не русская "ядерная бомба", а та часть ядерных угроз, которая может исходить из факта пребывания под российским контролем инфраструктуры Запорожской АЭС. Именно это я бы сейчас назвал главным и самым опасным фактором предстоящего контрнаступления и следующих за этим событий. Освобождение Запорожской АЭС способно кардинальным образом изменить рисунок войны. В каком-то смысле, ключ к ее окончанию лежит не в Кремле… и даже не в Крыму. Он в Энергодаре.

Угроза применения ядерного оружия и есть оружие для россиян

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"Страх американцев перед эскалацией задержал поставки оружия, которое могло бы позволить Украине победить в прошлом году. Сейчас те системы вооружений, которые ранее считались эскалацией, поставлены одна за другой без каких-либо негативных последствий. Но цену промедления можно увидеть на украинских территориях, которые все еще контролируются Россией: ямы смерти, камеры пыток и пустующие дома похищенных детей. Десятки тысяч солдат с обеих сторон погибли.

За почти 15 месяцев войны, несмотря на российскую ядерную пропаганду и опасения Запада, ядерное оружие не применялось. Этот факт заслуживает объяснения. До сих пор ошибались те, кто предсказывал эскалацию, в случае если украинцы будут сопротивляться, если Запад поставит оружие или если Россия потерпит поражение. Эксперты в области стратегии указывают на эффект сдерживания и отмечают, что использование ядерного оружия на самом деле не принесет России победы. Это обеспечило бы драматическую реакцию Запада и сделало бы российских лидеров изгоями. Но есть и более глубокое объяснение: все эти ядерные разговоры России сами по себе являются оружием.

Оно основано на ложных предположениях. Российская ядерная пропаганда исходит из того, что всегда побеждает хулиган-задира. Но хулиган не всегда побеждает. Российские пропагандисты хотят, чтобы мы думали, что ядерные державы никогда не могут проиграть войны, исходя из логики, что они всегда могут развернуть ядерное оружие, чтобы победить. Это антиисторическая фантазия. Ядерное оружие не принесло французам победы в Алжире и не сохранило Британскую империю. Советский Союз проиграл войну в Афганистане. Америка проиграла и во Вьетнаме, и в Ираке, и в Афганистане. Израилю не удалось победить в Ливане. Ядерные державы с определенной регулярностью проигрывают войны.

Некоторые американцы предложили ядерный сценарий, в котором русским придется применить ядерное оружие, чтобы предотвратить поражение. Но Россия снова и снова терпела поражение в Украине исходя из своих же условий. Что она доказала, так это свою способность менять эти условия после каждого поражения. России не удалось достичь явной цели "специальной военной операции" по свержению демократического правительства Украины. Большего унижения не будет. За поражением в Киеве последовали новые поражения в Харькове и Херсоне. Каждый проигрыш приводил к репортажам российских государственных пропагандистов и их сторонников, к разговорам о жестах доброй воли, стратегических отходах и так далее. Эскалация происходила в работе пропагандистов.

Серьезно относясь к ядерному шантажу, мы фактически увеличили общую непредсказуемость ядерной войны. Если ядерный шантаж позволит России победить, последствия будут неисчислимо ужасными. Если любая страна, обладающая ядерным оружием, может делать все, что ей заблагорассудится, то закон ничего не значит, никакой международный порядок невозможен и катастрофа ждет на каждом шагу. Страны, не имеющие ядерного оружия, должны будут его создать, исходя из того, что в будущем им понадобится ядерное сдерживание. Распространение ядерного оружия сделало бы ядерную войну гораздо более вероятной в будущем.

Когда мы поймем, что ядерные разговоры сами по себе являются оружием, мы сможем сделать ситуацию менее рискованной. Путь вперед, к стратегическому мышлению состоит в том, чтобы освободиться от собственных тревог и подумать о российских. Русские говорят о ядерном оружии не потому, что хотят его применить, а потому, что считают, что большой ядерный арсенал делает их сверхдержавой. Разговоры о ядерном оружии позволяют им чувствовать себя сильными. Они видят в ядерном запугивании свою прерогативу и считают, что другие должны автоматически сдаться при первом упоминании об их оружии. Украинцы не позволили этому повлиять на свою тактику.

Если бы Россия использовала оружие, она потеряла бы это ревниво охраняемое сокровище статуса сверхдержавы. Такой поступок означал бы признание того, что их армия потерпела поражение, — это колоссальная потеря лица. Что еще хуже, соседи будут строить (или наращивать) свои собственные ядерные арсеналы. Это лишило бы Россию статуса сверхдержавы в сознании самих россиян. Что, с точки зрения российского руководства, является единственным недопустимым итогом этой войны. Поэтому, на мой взгляд, наибольший риск российской ядерной акции заключается в том, что Москва возложит на Украину вину, например, за преднамеренное разрушение Запорожской атомной электростанции…"

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