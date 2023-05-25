Атакуют и несут потери: в Минобороны подтвердили перегруппировку ЧВК "Вагнер" в Бахмуте

ВС РФ, как отметила замминистра Анна Маляр, начинают занимать позиции в пригороде города на Донбассе, заменяя бойцов Евгения Пригожина. ВСУ продолжают контролировать участок в районе "Самолет".

Эпицентром боевых действий остается восточная часть Украины и противник пытается наступать сразу с нескольких направлений. Об этом в своем Telegram-канале написала замминистра обороны Анна Маляр 25 мая.

По ее словам, активные боевые действия сейчас происходят на Авдеевском, Марьинском, Лиманском, Купянском и на Бахмутском направлениях. На первых двух атаки были отбиты и наступательные действия противника оказались безуспешны.

На Лиманском направлении у российских оккупантов небольшая пауза, поэтому наступательных действий за последние сутки не проводилось.

"На Купянском продолжаются сейчас бои. Враг атакует, пытается захватить плацдарм для дальнейшего продвижения, несет потери. На Бахмутском направлении артиллерийскими обстрелами враг пытается остановить наше продвижение по флангам. В настоящее время враг подтягивает дополнительные подразделения на фланги для усиления", — говорится в сообщении.

В Минобороны также отмечают, что в пригороде Бахмута противник заменил подразделения ЧВК "Вагнер" на регулярную армию РФ, а вот в самом городе все еще остаются бойцы частного формирования.

Вооруженные силы Украины продолжают держать под своим контролем окраины города в южно-западной части в районе "Самолет".

Напомним, 25 мая сообщалось, что Евгений Пригожин объявил о выходе наемников ЧВК "Вагнер" из Бахмута. По его словам, кадровым военнослужащим РФ передадут позиции, боекомплект и сухие пайки. Выход "вагнеровцев" из Бахмута должен быть осуществлен до 1 июня.

Спикер ВСУ полковник Сергей Череватый рассказал, что "Вагнер" заканчивается, а Пригожин, подсчитав потери, решил уйти из Бахмута. По его словам, они долго искали повод, чтобы покинуть это направление.