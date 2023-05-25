Мобилизация в Украине: кто из военных может прекратить службу в ВСУ

Солдат обязан подтвердить право окончания военной службы — собрать пакет документов. Все бумаги прикрепляются к рапорту и подаются командиру подразделения.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за развязанной Россией большой войны, но часть солдат имеют право уволиться с военной службы. Об этом сказала cпециалист Смелянского местного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи Наталья Мамонова.

Статья 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" определяет следующие основания для увольнения со службы:

по возрасту — военный достиг предельного возраста пребывания на службе;

по состоянию здоровья — военно-врачебная комиссия выдала заключение о непригодности к службе в ВСУ;

лишение воинского звания или ограничение свободы — солдата осудили за преступление, обвинительный приговор вступил в силу;

по семейным обстоятельствам. Данная категория имеет широкий охват: необходимость воспитания ребенка с инвалидностью, серьезные болезни у родственников, беременность или пребывание в отпуске по уходу за ребенком, если ребенку нужен уход согласно медицинскому заключению.

Право окончания военной службы надо подтвердить документально — принести свидетельства о рождении детей, удостоверение многодетной семьи, документы, подтверждающие инвалидность ребенка, медсправки о состоянии здоровья больных членов семьи, решение суда о признании военнослужащего недееспособным и другие.

Вышеперечисленные документы прикрепляются к рапорту военнослужащего, который подается командиру подразделения, пояснила Мамонова.

Родственные связи должны быть подтверждены документально, гражданский брак не учитывается, заключила специалист.

Фокус уже писал, кто подлежит первоочередному набору в ряды ВСУ. Прежде всего, это касается военнообязанных, которые пригодны и ограниченно пригодны к службе по состоянию здоровья.

Кроме этого, "белый" билет может не освободить от мобилизации. Категория "Д" или полная непригодность присваивается в случае тяжелых болезней.

Британские разведчики в отчете за 24 мая установили, что принудительная мобилизация в РФ ухудшила дисциплину в рядах оккупационных войск. С января по май военные суды рассмотрели более тысячи дел о бегстве с боевых позиций.