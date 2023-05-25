Мобилизация в Украине: кто первый получит летом повестки в военкоматы

Боевые части комплектуют резервистами, бывшими участниками АТО и проходившими срочную службу военнослужащими. Мобилизованных без опыта направляют в учебные центры на профподготовку.

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Верховная Рада продлила военное положение в Украине до 18 августа. Фокус разбирался, кого из мужчин могут мобилизовать в первую очередь в июне.

Согласно украинскому законодательству, мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины подлежат военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет.

Первоочередно набору в украинскую армию подлежат следующие категории:

пригодные и ограниченно пригодные во время военного положения по состоянию здоровья в возрасте от 27 до 60 лет без опыта военной службы;

пригодные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья во время военного положения мужчины с опытом военной службы в возрасте от 18 до 60 лет;

снятые и исключенные с воинского учета мужчины в возрасте от 18 до 60 лет (владельцы белого билета), признанные пригодными или ограниченно пригодными по состоянию здоровья решением военно-врачебной комиссии,

Те, кто не совершил тяжкие уголовные преступления.

Призыв военнообязанных и резервистов в ВСУ проводят в объемах, которые определены мобилизационными планами. Сейчас данные планы идут под грифом "секретно". Военкомам дали право вручать повестки во всех публичных местах.

Первоочередно боевые части комплектуют резервистами и бывшими участниками АТО. Далее идут проходившие службу военнослужащие и военнообязанные.

Мобилизованных без опыта и военной службы отправляют в учебные центры на профессиональную подготовку.

Фокус уже писал, что полученный в военкомате "белый" билет не гарантирует полное освобождение от мобилизации. Полную непригодность получают больные туберкулезом в открытой форме, эпилепсией, шизофренией и прочими заболеваниями.

Украинские студенты и учащиеся колледжей могут получить отсрочку от мобилизации в ВСУ. Но если студенту выдали повестку, ему надо прийти в военкомат для уточнения данных.