Мобілізація в Україні: хто перший отримає влітку повістки до військкоматів

Бойові частини комплектують резервістами, колишніми учасниками АТО і військовослужбовцями, які проходили термінову службу. Мобілізованих без досвіду направляють до навчальних центрів на профпідготовку.

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Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні до 18 серпня. Фокус розбирався, кого з чоловіків можуть мобілізувати у першу чергу в червні.

Згідно з українським законодавством, мобілізації до лав Збройних сил України підлягають військовозобов'язані у віці від 18 до 60 років.

Першочергово набору до української армії підлягають такі категорії:

придатні та обмежено придатні під час воєнного стану за станом здоров'я віком від 27 до 60 років без досвіду військової служби;

придатні та обмежено придатні за станом здоров'я під час воєнного стану чоловіка з досвідом військової служби віком від 18 до 60 років;

зняті та виключені з військового обліку чоловіки віком від 18 до 60 років (власники білого квитка), визнані придатними або обмежено придатними за станом здоров'я рішенням військово-лікарської комісії,

Ті, хто не вчинив тяжких кримінальних злочинів.

Заклик військовозобов'язаних та резервістів до ЗСУ проводять в обсягах, визначених мобілізаційними планами. Зараз ці плани йдуть під грифом "таємно". Військкомам дали право вручати повістки у всіх публічних місцях.

Першочергово бойові частини комплектують резервістами та колишніми учасниками АТО. Далі йдуть військовослужбовці, які проходили службу і військовозобов'язані.

Мобілізованих без досвіду та військової служби відправляють до навчальних центрів на професійну підготовку.

Фокус уже писав, що отриманий у військкоматі "білий" квиток не гарантує повне звільнення від мобілізації. Повну непридатність отримують хворі на туберкульоз у відкритій формі, епілепсію, шизофренію та іншими захворюваннями.

Українські студенти та учні коледжів можуть отримати відстрочку від мобілізації до ЗСУ. Але якщо студенту видали повістку, то йому треба прийти у військкомат для уточнення даних.