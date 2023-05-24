Мобілізація в Україні: кого з "білим" квитком можуть призвати до армії

Адвокат Дмитро Ципліцький попередив, що навіть за наявності документа, що звільняє людину від служби, її можуть мобілізувати. Все залежить від категорії, яка прописана у "білому" квитку.

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В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію, які триватимуть як мінімум ще до 18 серпня, а потім знову будуть продовжені, якщо війну не буде закінчено. Адвокат Дмитро Ципліцький в інтерв'ю виданню Telegraf розповів, кого з власників "білих" квитків все ж таки можуть мобілізувати.

"Білий" квиток в основному видається тим громадянам, які непридатні до служби за станом здоров'я, проте, як виявилося, документ не гарантує повне звільнення від мобілізації.

Категорії у "білому квитку": що вони означають

Обмежена придатність — категорія "В"

Українці, яким поставили цю категорію, продовжують стояти на обліку, проте не підлягають призову у мирний час. Якщо починається війна, то цю категорію громадян мають право мобілізувати.

До цієї категорії найчастіше відносять громадян, яким діагностували кишкові інфекційні захворювання, вірусні хвороби шкіри, слизової або нервової системи.

Непридатність категорії "Г"

Ця категорія може звільнити військовозобов'язаних від проходження військової служби терміном від 6 до 12 місяців і причиною є стан здоров'я. Сюди відносять українців із діагностованими травмами, операційними хірургічними втручаннями, загостреннями хронічних хвороб тощо.

Після закінчення терміну непридатності громадяни повинні знову пройти медкомісію і тим самим отримати висновок про придатність або ж навпаки.

Повна непридатність: категорія "Д"

Чоловіки з цієї категорії звільняються від мобілізації, призову до армії, а також військового обов'язку назавжди. Приписують цю категорію українцям із наступними захворюваннями:

розумова недостатність;

туберкульоз у відкритій формі;

епілепсія;

шизофренія;

сифіліс;

ВІЛ;

важка форма цукрового діабету;

суттєві відхилення функціональності зорового та слухового апарату;

виразка органів шлунково-кишкового тракту;

сліпота чи глухота.

23 травня повідомлялося, хто з чоловіків має право на відстрочку, а кого призовуть до ЗСУ. Адвокати зазначають, що студенти та учні коледжів можуть отримати відстрочку від призову до Збройних сил. Головна умова – навчатися на денній чи дуальній формі навчання.