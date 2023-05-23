Мобилизация студентов: кто из мужчин имеет право на отсрочку, а кого призовут в ВСУ

Студенты и учащиеся колледжей могут получить отсрочку от призыва в Вооруженные силы. Главное условие — учиться на дневной или дуальной форме обучения, говорят адвокаты.

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Конституция Украины гарантирует право на образование. Во время военного положения можно ограничить его, но это будет сложный шаг, который не оценит общество, считает адвокат из объединения T&T Partners Владислав Юрчак.

Право у мужчин на образование, по его словам, никто не отменял. Однако некоторые откровенно злоупотребляют этим правом тогда надо вмешательство государства, сказал специалист.

Украинские студенты и учащиеся колледжей по закону имеют право на отсрочку от мобилизации. Главное условие отсрочки — учиться на дневной или дуальной форме обучения. На заочников отсрочка не распространяется.

Болонская система образования предусматривает, что закончивший бакалавриат студент, желающий учиться в магистратуре, получает статус абитуриента и лишается права на отсрочку. Этот период в законе называется промежуточное время, указал адвокат.

Мужчины, которые поступают в аспирантуру или докторантуру, в период между получением диплома магистра и поступлением лишаются права на отсрочку от армии и вновь получают его при зачислении в ВУЗ.

Юрчак говорит, что на практике мобилизованные студенты оспаривали приказы о мобилизации в судах. Но факт обучения на дневной или дуальной форме — не основание для увольнения с военной службы по призыву во время мобилизации и военного положения, поэтому суды массово отказывали в удовлетворении таких исков.

"Лицо, которое получило статус студента после мобилизации в ряды Сил обороны, лишено права на увольнение со службы. Наличие права на отсрочку от мобилизации не означает иммунитет по получению повестки", – пояснил он.

После получения повестки студент должен прийти в военкомат для уточнения и проверки документов. Ему надо подать справку о зачислении в ВУЗ и написать заявление о предоставлении отсрочки от призыва. А военкомы делают отметку в военно-учетном документе.

Напомним, что врученная родственникам призывника повестка считается незаконной. Мобилизационный документ вручается лично, а военнообязанный должен поставить подпись о ее получении.

Военкомы не могут отбирать у мужчин документы, угрожать и держать на территории ТЦК. Если произошло подобное нарушение, нужно обращаться в полицию и советоваться с адвокатом.